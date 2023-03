Die Krise im Keller nimmt ihren Lauf: Neue Ölbrenner sind so gefragt, grüne Heizsysteme so teuer wie lange nicht. Zurück bleiben verunsicherte Kunden und Heizungsbauer im Ausnahmezustand.

Volker Schrörs und Robert Habeck hängen in einer Schicksalsgemeinschaft, ob sie wollen oder nicht. Denn Habeck, der Klimaminister, will den Gebäudesektor auf Pariskurs bringen und rüttelt an den Kellertüren der Republik. Deshalb muss sich Schrörs, der Heizungsbauer, den Problemkindern im Untergeschoss so oft widmen wie nie zuvor in seinen mehr als vierzig Berufsjahren.

Anna-Lena Niemann Redakteurin im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Die Vormittage in Schrörs 70-Stunden-Woche gehören seit Wochen dem Telefon. Pausenlos klingelt es, alle wollen von ihm wissen, was denn jetzt ist mit den alten Heizungen und den neuen, wann er für welchen Preis eine Wärmepumpe liefern kann oder eine neue Gastherme. Ist die Sprechstunde beendet, beginnt die zweite Hälfte, dann klemmt er sich seine Mappe unter den Arm, steigt ins Auto und fährt raus zu den Leuten, ihren Häusern, Heizungen und Problemen.

Am Anfang steht die Berechnung der Heizlast

Das Problem von Simone Zeller und Thorsten Neuss ist 23 Jahre alt. „Wenn wir nicht müssten, würden wir unsere Ölheizung so lange laufen lassen, bis sie kaputtgeht“, sagt Zeller. Aber das Paar hat das Gefühl, sich das nicht erlauben zu können. Die Frage, was sie mit der Ölheizung und den noch älteren 2000-Liter-Öltanks anstellen sollen, schieben sie nicht länger vor sich her. Nicht, seit der Referentenentwurf des Wirtschaftsministeriums die Runde macht, der vorsieht, von 2024 an den Einbau neuer Gas- und Ölheizungen zu verbieten. Jetzt also, oder nie.

Zeller und Neuss, die eigentlich anders heißen, sitzen mit Heizungsbauer Schrörs im Wintergarten. Bevor sie über Heiztechnik sprechen, geht es erst mal um ihr Haus, sein Alter, seine Bäder, seinen Zustand. Das ist die Basis jeder vernünf­tigen Heizkostenberechnung, findet Schrörs, und etwas, das im Moment, in den überdrehten Schleifen des Heizungsmarktes, nicht oft genug gemacht werde. Elektrogewerke verstehen zwar etwas von Wärmepumpen, aber wenig von Heizlasten. Gleichzeitig gebe es noch Kollegen seiner Zunft, die von der neuen Technik nicht viel wissen wollten, sagt der Obermeister der Innung Wiesbaden-Rheingau-Taunus. Alte Heizung raus, neue rein, dann mal sehen, ob’s wirklich warm wird – „Die Resultate sehen die Kunden erst Jahre später“, sagt der Heizungsbauer.

Schrörs, 63 Jahre alt, blauer Wollpullover, Sneaker, fragt mit sonorer Stimme die wichtigsten Daten seiner potentiellen Neukunden ab. 220 Quadratmeter bewohnen sie auf drei Etagen, den Souterrain vermieten sie häufiger an Feriengäste. 2008 sind sie in das Wiesbadener Haus gezogen und haben, um ihre 15 Heizkörper zu versorgen, jedes Jahr rund 3000 Liter Heizöl gebraucht. Das entspricht einem Heizwert von etwa 29.000 Kilowattstunden. Zudem hängen überall noch alte Konvektoren an den Wänden. Die Heizkörper führen vergleichsweise wenig Wasser und brauchen deshalb hohe Vorlauftemperaturen. 70 Grad müssten es im Winter schon sein. Schrörs sagt: „Das sind die schlechtesten Heizkörper, die sie haben könnten.“

Das Schlechteste von irgendwas zu haben, hört niemand gern. Nur erübrigt das eben nicht zu fragen, was die Alternative denn kostet. „Je Heizkörper 250 bis 300 Euro plus Montage“, lautet die Antwort. Für Zeller und Neuss bedeutet das, die Heizkörper müssen erst mal warten. Als Fertigbau von 1979 ist die Dämmung ihres Hauses kein ganz schlimmer Fall, aber eben auch nicht gut genug, um ohne Weiteres auf eine Wärmepumpe umzurüsten. Zwei Drittel der Wohnungen hierzulande sind genauso alt oder noch älter. Zudem wurde wie damals üblich mit Asbestplatten verschalt. „Eine neue Dämmung steht nicht zur Diskussion“, macht Zeller klar.