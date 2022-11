Probefahrt Fiat Doblo : Nächster Klon wird geschaffen

Der noch junge Stellantis-Konzern bespielt mit einer Plattform in der Regel mehrere Marken. So ist der Fiat Doblo wieder da, wenn er auch eigentlich ein Peugeot ist und in einem ehemaligen Citroën-Werk gebaut wird.

Konzernkonstellationen haben für spitze Rechner ihre Vorteile. Aus einer Plattform lassen sich viele verschiedene Autos machen, und der noch junge Stellantis-Konzern mit Peugeot, Fiat, Jeep, Opel und vielen anderen nutzt das weidlich aus.

So ist das Nutzfahrzeug Fiat Doblo, das kurz vom Markt verschwunden war, wieder da, freilich mit Peugeot-DNA. Bei Opel heißt der Doblo Combo, bei Peugeot Rifter. Der neue Fiat ist wie bisher ein Kastenwagen à la Renault Kangoo, er wird als verblechtes Nutzfahrzeug in zwei Längen (4,40 und 4,75 Meter) angeboten und als verglaster Personenwagen mit zwei Sitzreihen in der kurzen Variante. So fährt er aber ausschließlich elektrisch mit einer 50-kWh-Batterie und dem bekannten 136-PS-Motor (100 kW). Der Verbrauch wird mit 19,6 kWh auf 100 Kilometer angegeben, die Normreichweite soll rund 280 Kilometer betragen. Mit einem Preis vor Abzug etwaiger Prämien von 41.490 Euro gehört der mit zwei hinteren Schiebetüren ausgestattete Doblo zu den eher preisgünstigen Elektrikern. Laden kann der E-Doblo an der schnellen Gleichstrom-Station mit maximal 100 kW, die Höchstgeschwindigkeit ist 130 km/h.

Auch die Nutzfahrzeugvariante wird mit diesem Elektromotor angeboten, zudem gibt es aber noch einen 1,2-Liter-Benziner mit 110 PS sowie einen 1,5-Liter-Diesel mit 100 oder 130 PS. Im Basismodell, dem kleinen Benziner, werden sechs Gänge per Hand geschaltet, es kostet 24 990 Euro, der schwächere Diesel ist 1190 Euro teurer. Mit einer Achtgangautomatik sind für den 130-PS-Selbstzünder 29.740 Euro zu zahlen. Als Kastenwagen verlangt der E-Doblo nach 37 545 Euro. Die Preise beziehen sich auf die kurze Länge, das Ladevolumen beträgt bis zu 3800 Liter.

In der 4,75-Meter-Variante, die es nicht als Benziner gibt, sind es bis zu 4400 Liter. Die maximale Nutzlast beträgt rund eine Tonne. Die Preise der langen Doblo liegen knapp 20 Prozent höher als die der kurzen Version.

Die langen Doblo haben zwei Schiebetüren, alle Kastenwagen haben hinten eine Flügeltür und sind mit Radio, Klimaanlage und zwei Einzelsitzen ausgestattet. Drei Sitze nebeneinander sind eine Option. Gebaut werden alle Doblo im spanischen Vigo, einem ehemaligen Werk von Citroën.