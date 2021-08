Zulieferer und Elektroautos : Pfiffige Ideen gegen den Elektrofrust

Der Wandel zur Elektromobilität bringt einige Veränderungen mit sich. So stehen in der deutschen Automobilindustrie 180 000 Arbeitsplätze auf der Kippe, davon 95 000 allein bei Zulieferern, die derzeit Motor- und Ge­triebeteile produzieren. Zu diesem Er­gebnis kommt eine Anfang Juli veröffentlichte Studie von Agora Verkehrswende und Boston Consulting. Zwar rechnen die Autoren vor, dass in anderen Branchen oder Betrieben ähnlich viele Arbeitsplätze entstehen, doch gut verdienende Me­tallarbeiter mag das wenig trösten. Seit einiger Zeit versuchen große Zulieferer, aus der Not eine Tugend zu machen und investieren in die Entwicklung elektrischer Antriebe. Doch bieten diese überhaupt hinreichend technisches Differenzierungspotential, damit deutsche Unternehmen mit ihrer Kostenstruktur eine Chance gegen chinesische Wettbewerber haben?

Zumindest Bosch und Mahle, schwäbische Stiftungsunternehmen, die sich nicht am kurzfristig agierenden Kapitalmarkt orientieren müssen, nehmen den Kampf auf. Sie stellten in den vergangenen Wochen Neuentwicklungen vor, in denen sich europäische Ingenieurkunst manifestiert. So präsentierte Mahle einen neuartigen fremderregten Synchronmotor, der ohne Schleifkontakte auskommt. Der damit verbundene Innovationssprung ist ungefähr so groß wie der von der Saugrohr- zur Benzindirekteinspritzung. Um ihn nachvollziehen zu können, wirft man am besten einen Blick in den Maschinenpark, der den Entwicklern von Elektroautos derzeit zur Verfügung steht. Die höchste Leistungsdichte bietet die permanenterregte Synchronmaschine, wie sie beispielsweise bei Porsche im Einsatz ist. In einem solchen Motor sorgen magnetische Materialien im Rotor für eine Drehbewegung, sobald der Stator mit Wechselstrom beschickt wird. Sobald die Nennleistung erreicht ist, muss je­doch das Magnetfeld aktiv geschwächt werden, was den Wirkungsgrad bei ho­hen Drehzahlen verschlechtert. Zudem ist die permanente Erregung mit erheb­lichem Ressourceneinsatz verbunden. Denn in einem einzelnen 140-Kilowatt-Motor befinden sich rund zwei Kilo Ma­gnetmaterial, unter anderem die seltenen Erden Neodym und Dysprosium.

Kostengünstiger sind daher die weitverbreiteten Asynchronmaschinen, in de­nen in den Windungen des Ro­tors ein Stromfluss induziert wird. Insbesondere bei niedrigen Drehzahlen ist der Wirkungsgrad deutlich schlechter als bei permanenterregten Motoren.

Fremderregte Synchronmaschine

Eine dritte Alternative besteht darin, als Rotor ei­nen Elektromagneten einzusetzen, also eine einzelne Spule, in der sich ein ferritischer Kern befindet. Diese sogenannte fremderregte Synchronmaschine, auf die der Renault Zoe setzt, besticht ­ – verglichen mit der Asynchronmaschine – durch einen deutlich höheren Wirkungsgrad, da nur ein bis drei Prozent der Gesamtleistung für die Rotorerregung benötigt werden. Der Maschinentyp hat bislang allerdings ei­nen wesentlichen Nachteil: Der für die Magnetisierung notwendige Strom fließt über Schleifkontakte in den Rotor. Was schleift, erzeugt Reibung und Verschleiß. Mahle hat nun einen Weg gefunden, den Strom kontaktlos zu übertragen. Dafür kommt ein kleiner Drehtransformator zum Einsatz, der fest mit dem Stator verbunden ist. Eine zweite Wicklung, auf die der Strom induktiv übertragen wird, befindet sich auf der Rotorseite. Das Bauteil selbst ist unscheinbar und kaum größer als eine Kaffeetasse. Und doch liegt in der Ansteuerung erhebliches Fertigungswissen: Übertragen wird nämlich per Wechselstrom, so kann die Motorleistung über eine Phasenverschiebung geregelt werden. Der auf der Rotorseite an­kommende Strom wird dann wieder in den vom Elektromagneten benötigten Gleichstrom gewandelt.

Die auftretenden Verluste sind gering. Das von Mahle veröffentlichte Kennfeld zeigt einen Wirkungsgrad von mehr als 94 Prozent nicht nur im besten Punkt, sondern über einen weiten Drehzahl­bereich. „Dadurch kann man, unabhängig vom persönlichen Fahrprofil, eine höhere Reichweite erzielen“, erläutert Mar­tin Berger, Forschungschef des Un­ternehmens. Da viele Autohersteller ihre Elektromotoren selbst bauen wollen, bietet Mahle nicht nur den Komplettmotor an, sondern will den induktiven Leistungsüberträger auch als separates Zulieferbauteil verkaufen. „Das wäre dann die Kurbelwelle für den Elektromotor“, sagt Berger. Bis der Motor in einem ersten Serienauto Einzug hält, dürften jedoch noch Jahre ins Land gehen.