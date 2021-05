S ie leben in Ein- oder Zweifamilienhäusern in guten und exklusiven Wohngegenden mit großen Wohnflächen und Gärten. Meist stehen zwei andere Personenwagen schon in ihrer Garage, oft sogar noch mehr. Häufig dient das Elektrofahrzeug auch als Dienstwagen für Selbständige. Der in Deutschland seit 2019 spürbare Zuwachs an Elektroautos spielt sich bislang insbesondere in den wohlhabenden Gegenden ab. Mithin fließen auch die aus Steuergeld finanzierten Subventionen mehrheitlich dorthin. Ist das verwerflich? Es ist jedenfalls Fakt, wie der Neu-Isenburger Datenspezialist Acxiom aus Informationen des Kraftfahrt-Bundesamtes zusammengetragen hat.