Nio ET7 aus China : Der lächelnde Angstgegner

Sie machen auf Familie und haben das charmanteste Assistenzsystem am Markt. Doch hinter der demonstrativen Freundlichkeit lauert Gefahr: Mit dem Europastart des ET7 könnte der chinesische Aufsteiger Nio am Tesla-Thron rütteln.

Die Augen klimpern, das Gesicht dreht sich dem Fahrer entgegen, und eine charmante Computerdame streckt virtuell die Hand aus: „Hallo, ich bin Nomi und freue mich, in Europa zu sein.“ Selten hat eine neue Marke so einen freundlichen Einstand gegeben wie der chinesische Newcomer Nio, der nach vier Jahren in der Heimat und einem kurzen Vorspiel in Norwegen noch im Oktober die ersten Exemplare seines Flaggschiffs ET7 nun auch nach Deutschland liefern will.

Erst recht nicht, wenn er mit dieser 5,10 Meter langen und gut 650 PS starken Limousine ausgerechnet in der Oberklasse antritt, wo es eine breite Brust und spitze Ellenbogen braucht, um sich gegen Audi, BMW, Mercedes, Porsche zu bewähren. Und natürlich gegen Tesla. Schließlich baut Nio – wie könnte es heute für ein Start-up anders sein – ausschließlich Elektroautos.

Dabei dürfte sich Nio, 2014 in China gegründet und dort seit 2018 auf der Straße, durchaus ein paar lautere Töne erlauben. Immerhin gilt das Unternehmen vielen Marktbeobachtern als aussichtsreichste Tesla-Konkurrenz und wird bisweilen sogar als „Tesla-Killer“ gehandelt. Dass der Aktienwert beim Börsengang mal eben jenen von BMW überflügelte, hat William Lis Selbstbewusstsein sicher auch nicht geschadet.

Li ist der Mann hinter Nio und so etwas wie die chinesische Antwort auf Elon Musk. Beide sind nicht nur ungefähr gleich alt, sie haben auch beide einen großen Anteil ihres noch größeren Privatvermögens in die Firma eingebracht. Aber damit sind die Parallelen dann auch weitgehend erschöpft, sagt Li, der Musk noch nie getroffen hat und auch nicht wüsste, was es außer ein paar höflichen Floskeln beim ersten Date der Elektro-Missionare auszutauschen gäbe. Li tritt deutlich leiser auf als Musk, hält sich bei Twitter höflich zurück und mischt sich weder in die Politik ein, noch sucht er das Heil der Menschheit auf dem Mars. „Wir haben hier auf der Erde schließlich genügend Probleme zu lösen, als dass wir uns im Weltraum neue einhandeln müssten.“

Viele Höhen und Tiefen

Aber die freundliche Masche täuscht. So wie die digitale Assistentin „Nomi“ in einem ausgesprochen herausfordernden Auto daherkommt, so ist auch Li selbst nicht minder ambitioniert als sein Alter Ego auf der anderen Seite des Pazifiks. „Bis 2030 wollen wir unter den fünf größten Autoherstellern der Welt sein“, gibt er als Devise aus. Egal ob es dafür bis dahin vier, fünf oder sechs Millionen Autos jedes Jahr braucht, ist das ein mehr als ehrgeiziges Ziel. Denn aktuell kommt Nio gerade mal auf 250.000 Autos – und zwar nicht je Jahr, sondern seit dem Start der Produktion im Jahr 2018. „Aber wir fangen ja gerade erst an“, sagt Li, der mit dem Schritt nach Deutschland und kurz darauf in die Niederlande, nach Dänemark und Schweden den „nächsten Schritt einer globalen Entwicklung“ macht und bis 2025 in immerhin 25 Länder kommen will: „Wir laufen hier einen Marathon und sind noch auf den ersten 1000 Metern.“

Und auch die waren kein Spaziergang. Denn wie so viele Start-ups hat auch Nio so ziemlich alle Höhen und Tiefen bereits durch, wurde an der Börse wiederholt gehypt, stand aber auch mehrfach vor der Pleite und hat nur mit Staatsgeld überlebt. Zwar hat sich die Situation gerade ein wenig beruhigt und der Börsenwert bei etwa 30 Milliarden eingependelt, doch von Gewinnen kann noch keine Rede sein, räumt Li ein. „Aber auch Tesla hat 16 Jahre gebraucht, bis sie profitabel waren“, gibt der Firmenchef zu bedenken und legt trotzdem noch mal nach: „So lange wollen wir uns damit nicht Zeit lassen.“