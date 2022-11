Fahrbericht VW ID 5 : Volkswagen tastet sich ran

In die Palette von Volkswagen kommt Bewegung, das ein oder andere Modell wird unter die Räder kommen. Das hat mit politisch verordneten Abgasnormen und dadurch steigenden Entwicklungskosten zu tun, aber auch mit hausgemachten Schwierigkeiten. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die frisch in Wolfsburg angetretenen Hausherren unzufrieden sind mit dem, was sie vorgefunden haben, insbesondere was Design und Verarbeitung angeht. Konzernvorstand Oliver Blume und Markenchef Thomas Schäfer stellen Weichen auf Veränderung, wenn man so will zurück in die Zukunft, denn das aktuelle Portfolio lässt arg viele der ehemaligen VW-Tugenden vermissen.

Ohne Zweifel ist der ID 2, ein künftiger elektrischer Kleinwagen im Polo-Format, ein Meilenstein, den es alsbald final zu beschließen gilt. Aber wir wunderten uns auch nicht, wenn an das bestehende Angebot Hand angelegt würde. An die elektrische Limousine ID 4 etwa, die uns als eines der schwächsten Familienmitglieder erscheint. Sparsam konstruiert, beliebig im Auftritt, das stellt Autoenthusiasten nicht zufrieden.