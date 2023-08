Mit elektrischem Antrieb ist der VW California am Ende. Meldet die Gerüchteküche. Stimmt nicht, sagt Volkswagen. Es kommt nur erst mal der T 7. So oder so: Es brodelt unter der Sonne Hannovers.

Volkswagen benötigt, das liegt auf der Hand, einen gebührenden Nachfolger für seinen T 6.1 genannten Erfolgsbus. Der zurückhaltender konzipierte T 7 mag eine nette Ergänzung sein, der ID Buzz in die elektrische Zukunft weisen, doch beide reihen sich ein in jene beunruhigend zahlreichen Entscheidungen der vergangenen Jahre im VW-Konzern, die knapp am Kundengeschmack vorbei getroffen worden sind. In die Gemengelage strömt nun eine Meldung des an sich seriösen Spartenblatts „Edison“, VW stoppe den geplanten California-Camper des ID Buzz.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Das passte zu einer reifenden Erkenntnis, das politisch erzwungene Verbrennerverbot sei angesichts verfüg- und absehbarer Technik nicht zu Ende gedacht. Ein Buzz California reiße mit Akku und Campingausstattung die 3-Tonnen-Marke, das sei mit dem jetzigen Autoführerschein nicht mehr kompatibel und schränke die Reichweite unter Akzeptanzniveau ein, heißt es in der Meldung. Leider falsch, sagt ein Sprecher von Volkswagen auf Anfrage der F.A.Z., die Entwicklung des Buzz gehe weiter. Es sei nur so, dass zuerst der T 7 California gebracht werde, weil in den kurzfristig Diesel, Plug-in-Hybrid und Allradantrieb passten. Auch das Führerscheinargument werde sich lösen, sobald die neue EU-Richtlinie 4,25 Tonnen erlaube. Der California-Buzz sei denn wohl für 2025 zu erwarten, hier gelte es wegen der angestrebten Emissionsfreiheit auch noch Gas für Herd und Heizung zu verbannen und stattdessen Klimaanlage und Induktion einzuplanen.

Was die Kundschaft von alldem hält, ist am Auftragsbuch abzulesen, die Produktion der Alltagsversion Caravelle ist ausverkauft. Der T 6.1 wird vor allem wegen der Einführung der UN-ECE-Norm zum Fußgängerschutz ab Juli 2024 nicht mehr zulassungsfähig sein. VW müsste den Vorderwagen neu konstruieren, zu teuer. Außerdem gibt es neue Vorschriften zu Assistenz- und Warnsystemen, die Abgasnorm Euro 7 steht drohend im Raum. Also wird er eingestellt.

Was aus dem ID Buzz grundsätzlich wird? Aus dem Handel ist Murren zu hören, er biete kaum den Nutzen eines VW Caddy, koste aber doppelt so viel. Nüchtern betrachtet, stimmt das wohl, bleibt die Frage: Welchen Preis hat Emotion? Es ist ja nicht so, als sei ein noch bestellbarer California 6.1 ein Schnäppchen. Sinn- und liebevoll ausgestattet, fordert er 80.000 Euro.