Welcher Hybrid soll es sein? : Mit der Kraft der zwei Herzen

Das Beispiel mit den zwei Herzen wird für Plug-in-Hybride gern genommen. Und es ist ein stimmiges Bild. Das Auto wird von zwei Maschinen angetriebenen, die jeweils für sich allein arbeiten können, es gern aber auch zusammen tun. Das wichtigste an einem PHEV, die Abkürzung steht für Plug-in-Hybrid Electric Vehicle, ist ohne Zweifel die Fähigkeit, mehr als nur um die Ecke rein elektrisch fahren zu können. Mindestens 40 Kilometer müssen es sein, um in den Genuss der staatlichen Förderung beim Kauf zu kommen. Das schaffen auch alle modernen PHEV, der 3er-BMW kommt zum Beispiel rund 60 Kilometer weit. Audi kündigt an, dass kommende PHEV gut 80 Kilometer elektrisch fahren, die neue S-Klasse von Mercedes soll sogar 100 Kilometer schaffen.

Das hängt natürlich immer von der Größe der Batterien ab, die viel kleiner sind als bei reinen Elektroautos. So um die 15 bis 20 kWh betragen in der Regel die Kapazitäten. Bauraum ist bei den Plug-in ein hohes Gut. Leichte Abstriche beim Kofferraumvolumen müssen in der Regel gemacht werden, irgendwo muss die Batterie ja hin, aber auch noch der Tank und der Auspuff für den Verbrennungsmotor. Fast alle PHEV arbeiten mit einem Benzin-Aggregat als Kompagnon für den Elektromotor, ein Diesel als Partner wäre technisch möglich und wird vereinzelt angeboten (Mercedes-Benz); das Verheiraten der Systeme ist technisch noch aufwendiger, ein Diesel ist generell teurer als ein Benziner, und Audi argumentiert, man baue für den Weltmarkt, und der Selbstzünder als solcher ist in vielen Ländern traditionell nicht gern gesehen.

Um regelmäßiges Laden kommt man nicht herum

Es geht die Mär, dass viele Dienstwagenfahrer nur den Steuervorteil abgreifen wollen, die Akkus nie laden und dann auf Fernfahrten 12 Liter durch den Tank jagen, der Arbeitgeber zahlt ja. Das mag im Einzelfall so sein, klar ist aber auch, dass ein PHEV nur sinnvoll genutzt ist, wenn die Batterie regelmäßig geladen wird, zu Hause oder im Büro oder eben unterwegs. Die Mühe des An- und Abstöpselns muss man sich machen. Für das tägliche Fahrprofil der allermeisten Menschen sind 40 bis 60 Kilometer auch allemal ausreichend. Mehr als 60 verschiedene Plug-in-Fahrzeuge sind inzwischen im Angebot. Das ist eine Stärke der deutschen Hersteller, es gibt Limousinen, Kombis und natürlich SUV. Was es nicht gibt, sind Kleinwagen, dafür ist die Technik zu teuer.

Grundidee ist, die Vorteile der beiden Antriebsarten zu verbinden, den Verbrenner für lange Strecken zu nutzen und den Elektromotor in der Stadt. Sollte es irgendwann Fahrverbote für Verbrenner in der Stadt geben, wird das die Plug-in-Technik abermals befeuern. Außen vor blieben dann auch die einfachen Hybride, die zwar ebenfalls einen zusätzlichen Elektromotor haben, aber dessen Batterie eben nicht am Stromnetz aufladen können.

In der Stadt spielen Hybride ihre Stärken aus

Das berühmteste solcher Hybrid-Autos und Wegbereiter der Technik ist der Toyota Prius, der schon 1997 auf den Markt kam. Ein kleiner Elektromotor mit kleiner Batterie unterstützt den großen Verbrenner beim Beschleunigen, kurze Strecken können auch rein elektrisch zurückgelegt werden. Wie seine Brüder rekuperiert ein Hybrid-Auto auch, das heißt beim Bremsen und Verzögern wird die Batterie wieder geladen. Vor allem in der Stadt spielen Hybride ihre Stärken aus. Es wird viel elektrisch gefahren im Stop-and-Go, im Gegensatz zum Diesel- oder Benzinmotor ist der Hybrid in der City viel sparsamer als bei der Überlandfahrt. Deshalb sieht man ihn auch relativ oft als Taxi. Das ständige Laden fällt natürlich auch weg, der Fahrer muss sich um nichts weiter kümmern als ums Tanken, ganz wie sonst auch.

Kommen wir zum „Mild-Hybrid“. Hierbei geht es um Motoren, die nur ein bisschen hybridisiert sind. Es wird gar nicht rein elektrisch gefahren, ein kleiner Elektromotor nebst kleiner Batterie unterstützt beim Beschleunigen und sammelt ebenfalls Energie beim Verzögern wieder ein. Nebenbei ersetzt die Elektrotechnik den klassischen Anlasser. Wie seine großen Brüder rekuperiert ein Mild-Hybrid auch. Manche Mild-Hybride können auch „segeln“, das heißt ohne Gas im Freilauf rollen, was wiederum Kraftstoff spart. Meist kommen leistungsfähige 48-Volt-Bordnetze zum Einsatz, weil Systeme wie die Klimaanlage oder die Servolenkung auch ohne Motor laufen müssen. Eine Nebenrolle spielen die seriellen Hybride wie im Honda Jazz: Der Verbrenner fungiert als Generator, der den Strom für den Elektromotor produziert.