Ick werd kein Berliner : Tesla bringt Model Y jetzt – aus Schanghai

Elon Musk platzt der Kragen. Wegen der Verzögerungen auf der Baustelle in Deutschland, kommt das neue Modell erst mal aus Schanghai statt aus Berlin.

Tesla bringt sein neues kompaktes Model Y schon im August auf den deutschen Markt. Eigentlich wollte der Hersteller von Elektroautos damit warten, bis seine Fabrik in Grünheide bei Berlin fertiggestellt ist und die Fahrzeuge dort bauen.

Doch die Verzögerungen auf der Berliner Baustelle haben nun offenbar dazu geführt, dass Unternehmenschef Elon Musk der Kragen geplatzt ist. So werden die Autos jetzt aus dem Werk in Schanghai importiert. Aus diesem Werk kommen auch schon einige der Model 3, die hierzulande verkauft werden.

Wie es heißt, sei es Tesla gelungen, in China durch mehr Effizienz zusätzliche Kapazität freizuschlagen, die nun für die Lieferung nach Europa genutzt werden kann. Das Model Y wird in Deutschland zunächst nur in der Version Long Range ausgeliefert, die Performance-Variante soll zum Jahresende folgen.

Als Long Range hat der Tesla eine Reichweite nach WLTP-Norm um 500 Kilometer. Der Einstiegspreis liegt inklusive Förderung bei rund 55.000 Euro.