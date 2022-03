Elektrischer SUV Korando : Nach Knopfdruck Stille

Nischenanbieter Ssang­yong bringt jetzt mit dem Korando E-Motion sein erstes vollelek­trisches Modell auf den deutschen Markt. Äußerlich unterscheidet sich das rund 1,9 Tonnen schwere SUV von seinen konventionellen Brüdern unter anderem durch seine eigenständige Front mit verkleidetem Kühlergrill, den spitz zulaufenden Scheinwerfern und blauen Farbakzenten. Der Basispreis beträgt 38.990 Euro. Nach Abzug der Umweltprämie verbleiben 29.420 Euro.

Wer Platz nimmt und den Startknopf drückt, vernimmt zunächst nur das: Stille. Lediglich im Display sieht man, dass der Wagen fahrbereit ist. Angetrieben wird das knapp 4,50 Meter lange SUV von einem 190 PS starken Elektromotor, dessen maximales Drehmoment 360 Newtonmeter beträgt. Aus dem Stand dauert der Spurt auf 100 km/h 8,5 Sekunden, bei 156 km/h ist ein Limit gesetzt.

Eine Lithium-Ionen-Polymer-Batterie mit einer Nettospeicherkapazität von 61,5 kWh speist den Motor. Damit kann der Ssangyong nach der WLTP-Norm knapp 340 Kilometer weit fahren, bevor er wieder an die Steckdose muss. Der kombinierte Stromverbrauch ist mit moderaten 16,8 kWh auf 100 Kilometer angegeben. Auf einer ersten Probefahrt durch den Taunus zeigte der Bordcomputer 17,5 kWh als Durchschnittsverbrauch an. Die Stärke der Rekuperation, also des Rückspeisens der Bremsenergie in die Batterie, von maximal 80 kW lässt sich über Paddles am Lenkrad einstellen.

Positiv ist, wie viel Platz das frontgetriebene SUV für Personen und Gepäck bietet. Hinter der Heckklappe beläuft sich das Ladevolumen auf 551 bis 1248 Liter. Die gebremste Anhängelast beträgt 1500 Kilogramm. An einer Schnellladesäule soll der Ladevorgang mit Gleichstrom von 10 bis 80 Prozent nur eine gute halbe Stunde dauern. Geladen wird mit maximal 80 kW. An der Wallbox sind mit Wechselstrom statt der üblichen 11 kW nur 6,6 kW drin. Dafür gibt es eine Garantie über sieben Jahre oder bis 150.000 Kilometer Laufleistung. Der Korando aus Korea wird in den Versionen Bronze, Platinum und Titanium angeboten.