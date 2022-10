Spectre kommt 2023 : Der erste elektrische Rolls Royce

Einen Poltergeist bekommt niemand zu Gesicht. Von seiner bislang unbewiesenen Existenz zeugen allenfalls akustische Signale. Doch wenn der erste vollständig elektrische Rolls Royce auf die Straße kommt, soll er trotz seines Namens Spectre (ins Deutsche mit „Poltergeist“ zu übersetzen), das leiseste Automobil aller Zeiten sein. Das zumindest formuliert Thorsten Müller-Ötvös, Chef des britischen Luxusanbieters. Der elektrische Antrieb passe perfekt zu einer Marke, deren Anspruch schon immer war, ausreichend Leistung zu bieten, ansonsten aber den Insassen vom profanen Weltgeschehen fernzuhalten, sobald die schweren Türen ins Schloss fallen. Erst in einem Jahr kommt der Spectre auf die Straße, doch einige Stammkunden und Journalisten bat Rolls Royce bereits zur Sicht- und Sitzprobe.

Die beginnt mit dem üblichen Premierengedöns auf halbdunkler Bühne. Doch sobald das Licht vollständig eingeschaltet ist, entfährt dem Betrachter ein Seufzer der Erleichterung. Auch der erste Rolls mit Batterie ist eindeutig ein Royce, ohne Wenn und Aber. Da steht ein Coupe von ungeheuren Ausmaßen, zwei Türen, hinten angeschlagen, vier vollwertige Sitze – Platz ist bei fünfeinhalb Meter Außenlänge schließlich reichlich. Eine lange Motorhaube verleiht dem Auto gewohnte Proportionen, obwohl es all diesen Platz gar nicht bräuchte, schließlich sitzen die Elektromotoren vorn und hinten an den Achsen.

Aber geht es bei einem Rolls um das Brauchen? Das Wollen bestimmt das Sein, und diese Haltung setzt sich im Innenraum fort. Für einen weißen Grundton in Büffelleder haben sich die Designer aus dem südenglischen Goodwood entschieden, kombiniert mit einem exaltierten Grün und pinken Zierelementen. Der optische Pop des Vorzeigemodells spiegelt die veränderten Zielgruppe der Briten. Mit einem Durchschnittsalter von 42 Jahren ist sie die jüngste im BMW-Konzern, zu dem Rolls Royce seit einem Vierteljahrhundert gehört. Wer Wurzelholz und Lederfarben sehen will, kann dies auch im Spectre jederzeit ordern. Es käme nicht selten vor, so erläutert ein Mitarbeiter, dass der Wert der georderten Sonderausstattung den Grundpreis des Fahrzeugs deutlich übersteige. Für den Spectre ist der nicht bekannt, doch für weniger als 400 000 Euro wird er nicht zu haben sein.

Wer so viel Geld ausgibt, bleibt von aller Unbill der Elektromobilität verschont. Der Akku im Unterboden fasst rund 100 Kilowattstunden, was rechnerisch für 500 Kilometer Reichweite reicht. Dazu trägt die aerodynamische Silhouette bei, für die selbst die traditionelle Kühlerfigur „Spirit of Ecstasy“ ihre Flügel anlegen muss. Doch selbst wenn es in der Realität nur 300 Kilometer wären: Ein Rolls teilt sich die Garage durchschnittlich mit sieben weiteren Autos, da sollte schon ein langstreckentaugliches dabei sein.

Falls der Akku altert, gibt es Ersatz aus Goodwood, verspricht Müller-Ötvös. Schließlich definiere sich Nachhaltigkeit auch über ein langes Leben. So sind vier von fünf jemals gebauten Rolls Royce noch im Einsatz – und da kommen trotz der geringen Stückzahlen in rund 120 Jahren doch einige Exemplare zusammen. Damit das Auto trotz des großen Akkus ganz knapp weniger als drei Tonnen wiegt, nutzen die Ingenieure eine Karosseriestruktur aus Aluminium, unter Fachleuten als „Space Frame“ bekannt. Da das Akkugehäuse diesen Rahmen stabilisiert, soll die Verwindungssteifigkeit um 30 Prozent höher ausfallen als in einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.