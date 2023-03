Here Comes the Sun

Solaryachten für Millionäre : Here Comes the Sun

Jeder hat so seine Träume. Francis Lapp träumte eines Nachts von ei­nem Segelboot-Mast voller Solar­zellen. Das sagt schon einiges über den Unternehmer aus einem 800-Einwohner-Ort im Elsass nahe der deutschen Grenze. Monsieur Lapp hat eine Mission. Und Geschäftssinn. Beides scheint gut zusammenzupassen.

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor"

Gemeinsam mit seinem Sohn Nicolas führt er ein Unternehmen, das Elektroinstallationen im großen Stil ausführt, beispielsweise in Supermärkten. Das brachte ihn in den Neunzigern unter anderem nach Polen, wo er zufällig entdeckte, dass er Spaß am Segeln hat, was er bis dahin nicht ahnte. Es begann mit kleinen Rennkatamaranen, führte zu größeren, zu Charterurlauben in sonnigen Gefilden, zur Idee, selbst ins Chartergeschäft einzusteigen mit der nebenher betriebenen Vermietung von Fahrtenkatamaranen aus Serienproduktion. Mit deren Machart indes waren Vater und Sohn nicht zufrieden. Sie gründeten ihren eigenen Bootshersteller, in Danzig, auf jenem Werftgelände, das am Ende des Kalten Kriegs berühmt wurde durch die Gewerkschaft Solidarność, durch Streiks, die Demokratiebewegung, Lech Walesa.