Den Umstieg auf Elektromobilität macht Škoda relativ leicht, denn wer im VW-Konzern sucht, findet vermutlich kein besseres Gesamtpaket als den Enyaq. Den Umstieg auf Elektromobilität macht Škoda relativ schwer, denn die Lieferzeiten sind eine Unverschämtheit. Im Bekanntenkreis wartet eine Kundin seit 20 Monaten auf ihren Enyaq, und sie hat noch immer kein Lieferdatum. Das Auto ist 4,65 Meter lang, geräumig und empfiehlt sich als komfortabler Familienexpress.

Doch Škoda wäre nicht Škoda, gäbe es nicht auch eine RS-Version. Die tritt traditionell sportlicher orientiert an, ohne die letzte Härte herauszukitzeln, was in der Regel gut ankommt, die Bestellrate ist beachtlich. Ob das auch für den Enyaq gilt, wird sich weisen, jedenfalls muss oder darf diese Variante wählen, wer Allradantrieb möchte. Den gibt es nur hier, das Standardmodell 80 mit der Zusatzbezeichnung X ist aus dem Programm gestrichen worden. Zugleich ist der Enyaq RS mit seinen 299 PS das derzeit stärkste Modell der Tschechen, auch optisch, der beleuchtete Kühlergrill meldet Ansprüche an.

Der Antritt ist entschlossen, bleibt gleichwohl geschmeidig, er hat wenig Mühe mit dem hohen Fahrzeuggewicht und kann es doch nie ganz kaschieren. 6,5 Sekunden auf 100 km/h sind erfreulich, und nur der RS darf 180 km/h rennen. Schön wäre eine sattere Bremse mit genauerem Druckpunkt, das Pedal wirkt weich, der Weg lang. Die straffen Sportsitze muss man täglich mögen.

Der Akku hat 77 kWh Kapazität, als Normwerte stehen 17,3 kWh Verbrauch und 507 Kilometer Reichweite im Datenblatt. Wir haben bei noch kühler Außentemperatur 330 Kilometer geschafft, der Testverbrauch pendelt zwischen 21 und 29 kWh und sich um 24 kWh inklusive Ladeverlust ein. Leider haben wir wieder mal einen Ausfall der Elektronik zu vermelden, Parkpiepser stumm, Klimaanlage platt, Bildschirm schwarz, der Enyaq musste in die Reha. Schade drum, wenn er fährt, fährt er gut, kostet aber auch stramme 65.000 Euro.