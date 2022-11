Schnellstes Elektroauto : 412 km/h elektrisch

Jenseits der 400 auf dem Tacho verengt sich nicht nur der Blick des Fahrers, sondern auch die Anzahl an Autos, mit denen in jeder Sekunde mehr als ein weltmeisterliches Fußballfeld durcheilt werden kann. Dies gilt umso mehr, wenn es sich um Sportwagen mit Straßenzulassung handelt. In diesen exklusiven Club gehört seit vergangener Woche auch ein Elektroauto, der Rimac Nevera. Auf einem Testgelände im niedersächsischen Papenburg beschleunigte Miro Zrnĉević, Testchef des kroatischen Herstellers, den Sportwagen auf einer langen Geraden bis hoch auf 412 ­km/h­. Damit ist der Nevera offiziell schnellstes Serien-Elektroauto der Welt.

Wer das 1914 PS starke Supercar auf der Straße fährt, muss sich mit einem werkseitig programmierten Tempolimit von 352 km/h zufriedengeben. Vier auf den Achsen montierte Elektromotoren verteilen das Drehmoment von mehr als 2300 Newtonmeter an die Räder, was laut Hersteller eine Beschleunigung von null auf 300 km/h in 9,3 Sekunden ermöglicht. Für Kundenveranstaltungen auf Rennstrecken bietet Rimac eine Freischaltung der Höchstgeschwindigkeit an. Ein Technikteam kümmert sich dann vor Ort um einen Check des Fahrzeugs und insbesondere der Reifen. Den Rekord erzielte Rimac auf Rennreifen, die Michelin unter der Bezeichnung Cup 2R anbietet und die für öffentliche Straßen homologiert sind.

In der Verbrennerwelt stellte der 30-mal gebaute Bugatti Chiron Super Sport 300+ mit einer gemessenen Höchstgeschwindigkeit von 490 km/h einen vergleichbaren Rekord auf. Den Weltrekord im Rückwärtsfahren hält übrigens ein Elektroauto. Formel-E-Pilot Daniel Abt beschleunigte im Jahr 2018 ein Konzeptfahrzeug auf 210 km/h.