Fahrbericht ST3 ­Pinion : Grüezi – und tschüss

Immer wieder kommt es vor, dass Leute in Entzücken geraten beim Anblick des roten Blitzes. „Cool!“ hört man sie sagen. Oder, in der Langversion des Lobes: „Das ist aber ein schönes Fahrrad!“ Damit haben sie zweifellos recht. Bloß: Ist das überhaupt ein Fahrrad? Und falls nicht – was ist es stattdessen?

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor"

Nach unserer Auffassung ist es der Maserati unter den Tretkurbelfahrzeugen. Mit dem Stromer ST3 Pinion in der Farbe Imperial Red gab jetzt ein spektakuläres Ding ein Gastspiel in der Redaktion. Äußerlich ein Fahrrad, rechtlich ein Kleinkraftrad, gefühlt eine Rakete. Man nennt es auch S-Pedelec. Dessen Elektroantrieb unterstützt, im Unterschied zum gewöhnlichen E-Bike, nicht nur bis 25, sondern bis 45 km/h, mit allen regulatorischen Komplikationen.