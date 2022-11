Probefahrt BMW i7 : In zehn Minuten auf 170

Über den Siebener-BMW ist schon oft lebhaft debattiert worden, sein Design traf nicht immer den Geschmack aller, und das ist auch bei der siebten Generation seit 1977 so. Aus der einst 4,86 Meter langen Oberklasselimousine ist im Jahr 2022 ein 5,39 Meter langes Trumm geworden, das allerdings auch Raum in Hülle und Fülle bietet und dank optionaler Hinterachslenkung halbwegs kompakt fährt. Der Kritik an der Länge hält BMW entgegen, dass es sich nicht mehr lohne, wie bisher zwei Radstände anzubieten, kaum ein Kunde habe in der sechsten Generation die 5,12 Meter messende Kurzversion bestellt.

Zudem ist der 7er erstmals als rein elektrische Limousine, genannt i7, zu kaufen. Für 135.900 Euro. Im Dezember erreichen die ersten Fahrzeuge den Handel. Die Version mit Akku unterscheidet sich äußerlich kaum vom Verbrenner-Pendant. Es fehlen die Auspuffrohre, einige blaue Applikationen künden vom elektrischen Fahren, diese können aber ebenso wie die Typenbezeichnung am Kofferraumdeckel abbestellt werden.

Alle 7er haben ein Glasdach

Alles, was es für die Verbrenner an Zusatzausstattung gibt, können sich auch die i7-Kunden gönnen, zum Beispiel das Heimkino für den Fond in Form einer Art Leinwand an der Decke, die sich horizontal stellen kann und für eine Art Kinoerlebnis sorgt. Alle 7er haben ein Glasdach, es gibt kein Schiebedach und auch keine Möglichkeit, eine Dachbox oder Dachträger zu installieren. Für Ski genügt vielleicht eine Durchreiche vom 500 Liter großen Kofferraum aus, im Übrigen hilft bei Transportproblemen eine optionale Anhängerkupplung. Zwei Tonnen dürfen maximal an den Haken.

Die i7 hat je einen Motor an Vorder- und Hinterachse und somit Allradantrieb. Eine Systemleistung von 544 PS (400 kW) und das maximale Drehmoment von 745 Newtonmeter ermöglichen souveränes Fahren. Auch dank Luftfederung schwebt der leise i7 sozusagen über die Straße. Ungewöhnliche 240 km/h sind das Spitzentempo. Die versprochene Reichweite beträgt bei moderaten Tempi bis zu 620 Kilometer, erste Probefahrten bestätigten zumindest knapp 500. Sorge trägt dafür eine üppige 102-kWh-Batterie im Wagenboden, die gut 700 Kilogramm wiegt. Laden lässt sie sich an der Gleichstromstation mit bis zu 195 kW, das reiche, um in zehn Minuten 170 Kilometer Reichweite zu generieren, verspricht Robert Kahlenberg, Projektleiter der 7er-Baureihe. Wer etwas mehr Zeit habe, bringe in einer guten halben Stunde die Akkus von 10 auf 80 Prozent Ladestand. Zu Hause an der 11-kW-Wallbox dauert Laden wie üblich viel länger. 22 kW werden erst später möglich, warum nicht gleich, weiß der weiß-blaue Himmel.

Obwohl äußerlich gleich, unterscheiden sich der i7 sowie die Plug-in-Varianten von den übrigen Modellen in ihren Bodengruppen. Die Verbrennerantriebe, in Deutschland wird es einen Reihensechszylinder-Diesel geben, der um 100.000 Euro kosten soll, haben eine eigene. Andere Märkte außerhalb Europas erhalten einen Sechszylinder-Benziner und einen V8 mit 4,4 Liter Hubraum.

In Deutschland kommen zum i7 und zu dem 3,0-Liter-Diesel 2023 noch zwei Plug-in-Hybride dazu, die beide eine elektrische Reichweite von rund 90 Kilometern bieten sollen. Alle 7er verfügen über ein Arsenal an Assistenzsystemen. In den Vereinigten Staaten kann der Fahrer bis knapp Tempo 140 km/h auf der Autobahn die Hände vom Lenkrad nehmen und das Auto selbst fahren lassen, inklusive Spurwechsel (Level 3 des autonomen Fahrens). Das funktioniert gut und ist beeindruckend. Da aber auf die Straße geschaut werden muss, was vom i7 detektiert wird, bringt es nun auch nicht allzu viel. Lesen beim Fahren geht nicht.