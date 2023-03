Die noch junge chinesische Marke Nio wagt sich mit einem besonderen Konzept auf den deutschen Elektroauto-Markt. Nicht nur dass die Modelle ET7, EL7 und ET5 dem ersten Augenschein nach konkurrenzfähig sind, dazu soll mit einem Batterie-Wechselkonzept der E-Mobilität ein neuer Schub gegeben werden.

Alle Nio haben Akkus, die nicht nur geladen werden können – mit maximal 140 kW –, eine entsprechende Wechselstation vorausgesetzt, kann das gesamte Batteriepaket innerhalb von fünf Minuten getauscht werden. Drei Wechselstationen gibt es in Deutschland bisher, weitere 17 sind geplant, weitere 100 in Europa. In China gibt es 1300, mehr als 250.000 Wechsel hätten schon stattgefunden, heißt es.

Vollausstattung inklusive Anhängerkupplung

Die Investitionen scheinen keine Rolle zu spielen, Nio sieht sich als Premiummarke und das Wechseln als Alleinstellungsmerkmal. Geplant sind die Stationen an Fernstrecken, sodass der Tausch gegenüber dem Laden einen deutlichen Zeitvorteil bringt. Bis zu 20 volle Akkus sollen immer vorrätig sein.

Doch auch ohne das Wechselspiel ist der 4,91 Meter lange EL7 ein durchaus bemerkenswertes SUV. Er kommt in Vollausstattung mit allen gängigen Assistenzsystemen, Glasdach, Anhängekupplung, Luftfederung und Allradantrieb. Der Kunde muss sich nur entscheiden, ob er die 75- oder 100-kWh-Batterie will, eine Farbe für außen und innen festlegen und die Größe der Felgen bestimmen. Liefern könne man in maximal vier Monaten, verspricht die deutsche Nio-Zentrale, für die in Gräfelfing bei München 140 Menschen arbeiten.

Der EL7 kostet stolze 73.900 Euro, dazu kommt die Batterie-Miete von monatlich 169 Euro für die kleine und 289 Euro für die große Batterie. Wer kaufen will, muss 12.000 oder 21.000 Euro drauflegen. Die Reichweite nach WLTP beträgt 391 oder 509 Kilometer. Auf einer ersten Probefahrt bestätigte das 650-PS-SUV die Nio-Ambitionen. Es fährt souverän, federt kommod und hat einen gewaltigen Antritt. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 200 km/h begrenzt.