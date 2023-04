Probefahrt im Microlino : Ein Drops im diplomatischen Dienst

Wenn Großvater ganz warm ums Herz wird, weil Enkelin mit ihrem fabrikfrischen Wägelchen auf den Hof fährt, stehen die Chancen gut, dass ein Retro-Experiment geglückt ist. Wir erwarten Szenen wie diese also im Dutzend, wenn die ersten Microlino in Deutschland ausgeliefert werden. Der Kabinenroller, der die BMW Isetta aus den Fünfzigerjahren so unverkennbar wiederaufleben lässt, ist in seiner zweiten Version endlich bereit für den Alltagseinsatz. Eine Produktionslinie steht, in Turin sollen in diesem Jahr 4000 Modelle gefertigt werden, perspektivisch bis zu 10.000. Ein Vertriebspartner ist ge­funden, von Mai an dürfen die Bestellknöpfe hierzulande heiß laufen.

Auf einer ersten Testrunde sollte der Microlino, entwickelt vom Schweizer Unternehmen Micro, schon mal zeigen, was er so kann. Abgesehen von seiner serienmäßigen Funktion als Sympathieträger. Die ikonische, nach vorne öffnende Tür schwingt sich auf Knopfdruck in die Höhe, hereinspaziert und Platz genommen auf der gut gepolsterten Sitzbank, auf der man sogar noch einen nicht minder charmanten Mitfahrer unterbekommt.