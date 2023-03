Aktualisiert am

Probefahrt im Lexus RZ 450 : Der will sogar die Knie wärmen

Nach dem UX 300e lässt Toyotas edler Ableger Lexus von Mitte April an sein zweites Elektroauto von der Leine. Der expressiv gezeichnete 4,81 Meter lange RZ 450e will Premium-Modelle wie den BMW iX3, den Genesis Electrified GV70 oder den Mercedes EQE SUV ins Visier nehmen. Die Preise beginnen bei 68.000 Euro, abzüglich der Förderung.

Das Crossover-SUV steht gemeinsam mit dem Toyota bZ4X und dem Subaru Solterra, der auf dieser Seite vor einer Woche beschrieben wurde, auf einer eigens entwickelten Elektro-Plattform, ist aber deutlich stärker als seine Ge­schwister. Ein 204 PS (150 kW) starker Elektromotor sitzt an der Vorderachse, ein zweiter schickt weitere mit 109 PS oder 80 kW an die Hinterachse. Somit fährt das Elektro-SUV stets mit vier angetriebenen Rädern und kommt auf eine Systemleistung von 313 PS (230 kW). Die flach im Boden liegende, 77,4 kWh brutto speichernde Lithium-Ionen-Batterie soll Reichweiten von 395 bis 440 Kilometer ermöglichen, je nachdem, ob das Fahrzeug mit 18- oder 20-Zoll-Rädern vorfährt.

Baugleicher Subaru Solterra versagte völlig

Der Stromverbrauch für den RZ 450e wird mit 16,8 bis 18,7 kWh angegeben. Auf ersten Probefahrt-Kilometern verzeichneten wir 21,2 kWh je 100 Kilometer, daraus ergibt sich eine Reichweite von knapp 300 Kilometer. Geladen wird eine leere Batterie mit 11 kW Wechselstrom in sechseinhalb Stunden, für eine Aufladung am Gleichstrom mit bis zu 150 kW werden 30 Minuten veranschlagt. Angenehme Temperaturen sind dafür Voraussetzung. Der baugleiche Subaru Solterra versagte im F.A.Z.-Test in dieser Hinsicht völlig, bei kalter Witterung wollte er mehrfach nicht mehr als 30 kW laden.

Dieses Phänomen hatten auch schon andere Auto-Berichterstatter beobachtet. Zudem ist eine automatische Vorkonditionierung des Akkus vor dem Schnellladen nicht möglich. Auch ein intelligenter Routenplaner mit strategischen Ladestopps wird erst mit einem Software-Update Ende des Jahres Einzug in den elektrischen Lexus halten.

Fahrtechnisch gibt sich der 2,1 Tonnen schwere RZ 450e sportlich-dynamisch. Er lässt sich handlich dirigieren und präzise auch durch enge Kurven zirkeln. Wie alle Elektroautos zieht er vom Start weg flink weg, der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt binnen 5,3 Sekunden. Bei Tempo 160 km/h endet allerdings der Vortrieb. Zu groß würde der Verbrauch.

Verarbeitung auf hohem Niveau

Ein Radstand von 2,85 Meter sorgt dafür, dass groß gewachsene Passagiere im Fond kaum über mangelnde Platzverhältnisse klagen. Mit Ausnahme der Basisversion schwingt die Heckklappe elektrisch auf, dahinter lassen sich rechnerisch 522 bis 1451 Liter Gepäck unterbringen. Verarbeitung und Qualitätseindruck der stets veganen Materialien im großzügig wirkenden, aufgeräumten Innenraum sind auf hohem Niveau.

Selbstverständlich verfügt der Elektro-Lexus serienmäßig oder optional über alle in der Klasse üblichen Assistenzsysteme, darunter auch eine Kamera, die den Fahrer auf Anzeichen von Müdigkeit oder Ablenkung überwacht. Auf Wunsch sind Head-up-Display, digitaler Innenspiegel oder ein wärmeabschirmendes, dimmbares Panoramadach lieferbar.

Neu ist eine an die Sitzheizung gekoppelte Infrarotheizung, die den Knien der vorderen Passagiere schmeichelt, allerdings den Verzicht auf ein Handschuhfach nötig macht. Eine ursprünglich für nächstes Jahr angekündigte Novität wird bis 2025 verschoben: die neue elektronische Lenkung, die ohne Lenksäule und mechanische Verbindung zu den Rädern auskommt und mit einem oben offenen, eckigen Steuerknüppel, dem Yoke-Lenkrad, einhergeht.