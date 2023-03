Während der VW-Konzern und Mercedes-Benz offenbar nicht mehr an die Brennstoffzelle glauben, macht BMW jetzt den nächsten Schritt und bringt die Technik im iX5 Hydrogen in Serie. Wenn auch nur in eine kleine. Denn mehr als 100 Autos wollen die Münchner nicht bauen, und auch die werden nur verliehen und nicht verkauft. Aus sechs Kilo Wasserstoff soll an Bord Strom für 500 Kilometer produziert werden können.

Die Autos fühlen sich nicht nach Handarbeit an, sondern nach Reife und Serie. Und vor allem nach BMW. Schließlich verbauen die Bayern die mit einer Systemleistung von 401 PS derzeit stärkste Brennstoffzelle im Auto. Das reicht für eine Beschleunigung auf Tempo 100 in weniger als sechs Sekunden sowie für 185 km/h Höchstgeschwindigkeit. Und anders als in einem batterieelektrischen Auto tut man dies ohne bangen Blick auf den Bordcomputer. Denn weder ein schwerer Gasfuß noch das kalte Winterwetter lassen die Reichweite stärker erodieren, als wir es beim Verbrenner gelernt haben. Und das Tanken vollzieht sich fast so flott wie mit Benzin oder Diesel. Aus dem Auspuff kommt nur Wasserdampf.