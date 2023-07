Probefahrt im Audi Q6 E-Tron : Gleichstand durch Technik

Vorsprung durch Technik: Von diesem Markenversprechen ist bei Audi wenig belieben. Zwar war der erste E-Tron vor vier Jahren vorn dabei bei der elektrischen Revolution. Danach kam aber nicht mehr viel. Jetzt aber setzt Audi zum großen Befreiungsschlag an. Zum Jahreswechsel leitet der Q6 E-Tron das ein, was der neue Vorstandsvorsitzende Gernot Döllner als „größte Produktoffensive aller Zeiten“ erbt. Dem SUV mit aufrechtem Heck folgen 2024 erst ein Sportback und dann ein elektrischer A6 Avant sowie eine Limousine mit fließendem Abschluss. Übrigens ist eine neue Flotte an Verbrennungsmotoren für A4 und A6 ebenfalls in Vorbereitung.

Nach dem zum E-tron umgebauten Q5, dem von Porsche übernommenen GT und den aus dem Wolfsburger Teilesatz erstellten Q4 nutzt der Q6 als erstes Modell die so genannte Premium Plattform Electric (PPE), für die Audi die Entwicklungshoheit reklamiert. Selbst wenn die eifersüchtig beäugte Schwester aus Zuffenhausen auch hier die Finger mit im Spiel hat. Schließlich soll der elektrische Porsche Macan diese Plattform ebenfalls nutzen.