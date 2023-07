Probefahrt : Hyundai Kona

Aktualisiert am

Der Kona ist der beliebteste Hyundai in Deutschland. Er kommt im Spätsommer in zweiter Genration, das SUV hat in der Länge zugelegt und verzichtet jetzt auf ein Dieselangebot.

Der Hyundai Kona war im vergangenen Jahr in Deutschland das beliebteste Auto des koreanischen Herstellers. 25.979 Neuzulassungen gab es, erstaunliche 65,5 Prozent waren rein elektrisch.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Im August geht nun die nächste Generation des SUV an den Start, der von der Redaktion bewegte Elektro-Kona kommt einen Monat später. Er soll um die 42.000 Euro kosten, während sich der Startpreis für den Basis-Kona auf 26.900 Euro beläuft. Dann müssen aber 120 PS aus einem Liter Hubraum genügen. 198 PS aus 1,6 Liter Hubraum gibt es dagegen für 37.300 Euro, weitere 2050 Euro kosten Allrad- statt Frontantrieb.

Setzt vom Aussehen her auf Sportlichkeit

Eine weitere Kona-Variante ist ein 1,6-Liter-Hybrid mit 141 PS, hier beginnen die Preise bei 33.200 Euro in der einfachen Select-Ausstattung. In der zweiten Kona-Generation sind Dieselmaschinen ebenso gestrichen wie die besonders starken N-Modelle (280 PS), wohl aber gibt es noch eine N-Line, die zumindest vom Aussehen her auf Sportlichkeit setzt. Mit einer Länge von 4,35 Metern ist der Kona II um immerhin 17,5 Zentimeter gewachsen, er steht auf einer neuen Plattform, die auch der neue Kia Niro nutzt.

Der Radstand vergrößerte sich um sechs Zentimeter auf 2,66 Meter. Höhe und Breite nahmen ebenfalls leicht zu. Vom Wachstum profitiert das Kofferraumvolumen, es steigt um 92 auf 466 Liter, maximal sind es nach dem Umklappen der Rücksitzlehnen knapp 1300 Liter.

Der elektrische Kona ist ein Fronttriebler, im Angebot sind zwei Batteriegrößen, 48,4 und 65,4 kWh. Schon mit der kleinen Batterie sind laut Hersteller Reichweiten von rund 350 Kilometern möglich. Hier leistet der E-Motor 156 PS. Mit der größeren Batterie kommt ein 218-PS-Motor, die Reichweite soll dann 500 Kilometer betragen. Geladen wird mit höchstens 100 kW, so kann den Angaben zufolge ein fast leerer Akku in gut 40 Minuten von zehn auf 80 Prozent Ladestand gebracht werden. Eine beheizte Ladebuchse in der Front soll verhindern, dass die Klappe im Winter zufriert.

Mehr zum Thema 1/

Umgestaltet wurde auch der Innenraum, ein Head-up-Display ist erhältlich. Die Teppiche und der Dachhimmel sind aus recycelten Plastikflaschen, die Sitzpolster sind aus ökologisch verarbeitetem Leder. Während die elektrischen Kona im tschechischen Nošovice gebaut werden, kommen die Verbrennermodelle aus Korea.