Ford F-150 Lightning : Es ist wieder T Time

Pick-ups im Vollformat sind nichts für Europa? Bei diesem Auto müssen selbst Besserwisser diesseits des Atlantiks innehalten und aufhorchen. Ford bringt den F-150 Lightning. Und der ist nicht nur ein Befreiungsschlag für den nicht mehr ganz so großen und vor allem bedeutsamen Giganten aus Detroit. Als Elektrovariante des meistverkauften Autos in den Vereinigten Staaten hat der Truck das Zeug, die Mobilitätswende auf dem noch immer größten Automarkt der Welt in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. In guten Jahren verkauft Ford mehr als eine Million Einheiten seines klassischen F-150, in schlechten Zeiten sind es immer noch 600.000. Seit fast einem halben Jahrhundert steht der F-150 an der Spitze der Zulassungsstatistik. Kein anderes Auto seit dem Modell T ist für Ford und für die gesamte Branche deshalb so wichtig wie der Lightning.

Für den Erfolg hat Ford-Chef Jim Farley den Konzern gründlich umgekrempelt. Die alte Welt firmiert jetzt unter „Ford Blue“, die neue im „Model E“ mit einem Fünfjahresbudget von 50 Milliarden Dollar. In einer von Hierarchien befreiten Start-up-Kultur sollen dort von Apple und Tesla abgeworbene Fachleute wie Alan Clarke und Doug Field nicht weniger leisten als die Neuerfindung des iPhones, nur diesmal auf Rädern. „Gute Autos wird es von uns deshalb nicht mehr geben“, sagt Entwicklungschef Darren Palmer, „sondern nur noch solche, die die Welt aus den Angeln heben. Tun sie das nicht, dann bauen wir sie nicht.“

Auf den ersten Blick ist der Lightning ein fast gewöhnliches Auto geworden. Weil Palmer nicht auf die elektrische Elite an den Küsten zielt, sondern auf die Masse in der Mitte der Gesellschaft, sieht der Lightning aus wie jeder andere der rund zwei Millionen Trucks, die zwischen New York und San Francisco jedes Jahr verkauft werden: kräftig, kumpelhaft und vor allem kolossal. Lediglich der LED-Bogen an Bug und Heck und ein paar blitzgespickte Schriftzüge machen außer der Ladeklappe den Unterschied.

Das ist innen nicht anders. Um Cowboys, Farmer und die überraschend vielen Soccer-Mums hoch auf dem praktischen Wagen nicht zu überfordern mit Firlefanz, gibt es ein fast traditionelles Cockpit, in dem einzig der große Touchscreen in der Mitte von der Digitalisierung zeugt. Aber weil man bei moderaten 150 kW Ladeleistung bisweilen auch ein bisschen länger an der Steckdose parkt, gibt es zum ersten Mal Sessel mit horizontaler Liegeposition. Das war offenbar leichter zu lösen als der Wechsel von 400 auf 800 Volt Batteriespannung, der den Kostenrahmen gesprengt und den Zeitplan durcheinandergewirbelt hätte. So ist der F-150 dagegen nicht nur schneller am Start als Elon Musks Cybertruck, sondern mit 40.000 Dollar Grundpreis nach Abzug der Förderung auch genauso teuer wie ein Benziner.

Fahren fühlt sich im Lightning freilich ganz anders an. Er schleppt auf seiner Pritsche gleich viel und nimmt gleich viel an den Haken wie ein normaler Truck und vermittelt das gleiche Gefühl von Abgehobenheit und Unverwundbarkeit im dichtesten Getümmel, bewegt sich aber sanfter und vor allem flotter. Kein Wunder, wenn unabhängig von der Antriebsvariante mehr Drehmoment an den vier Rädern reißt als in jedem Rennwagen. Egal ob die Basisversion mit 452 oder Topmodell mit 580 PS, immer kommen die beiden Motoren auf schier unglaubliche 1050 Newtonmeter maximales Drehmoment. Gespeist werden sie aus Batterien mit 98 oder 130 kWh Fassungsvermögen. Von der amerikanischen Umweltbehörde wird eine Reichweite von umgerechnet 370 oder 515 Kilometern attestiert.

Macht sich die Eigenheiten der Elektromobilität zunutze

Ein elektrischer Pick-up, der den Verbrennermodellen in nichts nachsteht und obendrein noch deutlich vor dem sagenumwobenen Cybertruck kommt, der auch 30 Monate nach seiner Premiere noch in den Sternen steht – im Grunde ist schon das mehr als beachtenswert. Aber gut ist in der neuen Ford-Welt ja nicht mehr gut genug. Deshalb hat Palmers Projektleiterin Linda Zhang, die von amerikanischen Medien als verantwortliche Frau für das männlichste Auto aus Detroit gefeiert wird wie ein Rockstar, den Pick-up weitergedacht und sich die Eigenheiten der Elektromobilität zunutze gemacht. Weil im Bug keine dicken Motoren mehr stampfen, ist dort Platz für den größten Frunk genannten Kofferraum, den es bisher in einem Elektroauto gegeben hat. 400 Liter passen unter die Klappe. So ist empfindliches Gepäck auch im Pick-up vor den Launen des Wetters und vor Langfingern geschützt. „Damit wird für viele das SUV überflüssig“, sagt Zhang.