Probefahrt VW Elektro-Bulli : Und ewig grüßt der Buzz

Im Sommer 2019 schrieb der geschätzte Kollege Schmidt an dieser Stelle, der Dauerbrenner VW-Bus bekomme Konkurrenz aus dem eigenen Hause, und zwar im nächsten Jahr, wenn die ID-Familie, also die neuen, rein elektrischen Modelle von Volkswagen, um den ID Buzz erweitert werde. Sofern wir richtig gerechnet haben, sind seither zwei weitere Jahre vergangen, womit der ID Buzz schon vor seiner ersten Auslieferung einen Rekord aufgestellt haben dürfte.

Öfter und länger verschoben wurde vermutlich noch kein Volkswagen, aber so genau wissen wir das nicht mehr, denn die erste Ankündigung liegt noch viel mehr Ewigkeiten zurück. Hoffnung und Sehnsucht wurden geweckt, verbindet doch ein jeder mit dem VW-Bus eine Geschichte, zumeist eine gute.

Was nun von September an wohl tatsächlich auf die Straße kommen wird, muss erst beweisen, dass es an den Emotionen rührt. Der ID Buzz ist nüchterner geworden als erträumt, man sitzt wegen der Batterie im Boden hoch und doch etwas ungewohnt und blickt auf eine weitläufige Cockpitlandschaft. Sympathisch und eine schöne Reminiszenz sind die Halteschlaufen anstelle profaner Griffe. VW zeigt den frischen Buzz noch leicht getarnt, wir haben schon ein paar semioffizielle Runden mit ihm gedreht. Für den 9. März ist die Weltpremiere geplant, dann wird er sich in voller Pracht präsentieren. Die Konturen sind freilich derart sanft verdeckt, dass die Form mit ihren kurzen Überhängen und dem markanten Gesicht gut erkennbar ist. Sie zitiert eindeutig einen VW-Bus, aber ist der so geliebte historische Kern ausreichend in der Neuzeit angekommen?

Wie im eingangs erwähnten Stück zu lesen, hat ihn ein Holländer erfunden. Der niederländische VW-Importeur Ben Pon kam nach einem Besuch im noch jungen Werk in Wolfsburg auf die Idee, aus den einfachen Transportkarren auf Käfer-Fahrgestellen ein Nutzfahrzeug auf Käfer-Basis zu machen. Schließlich musste der Wiederaufbau bewältigt werden. Nach der Vorstellung 1949 kam der Bus als Typ 2 schon 1950 auf den Markt. Typ 2 hieß er zunächst, weil Typ 1 der Käfer war. Wie im Käfer waren Motor und Antrieb hinten. Im Gegensatz zum Käfer, der dann doch irgendwann zu laufen aufhörte, ist der Bus noch immer auf dem deutschen Markt. Zwar sind es inzwischen sieben Generationen, und seit der vierten sind Motor und Antrieb vorn, aber jeder kennt und erkennt einen VW-Bus, selbst wenn er Multivan heißt.

Über Reichweite schweigt VW noch

Seit 1950 sind gut 10 Millionen Einheiten gebaut worden. Es gibt ihn heute als Version 6.1, die sich stärker am Nutzfahrzeug orientiert und mit ihren praktischen Talenten und ihrem robusten Charakter besticht. Und es gibt ihn neuerdings als T 7, der flacher und weicher zu Werke geht, eher wie ein Personenwagen fährt und neue Käuferschichten erschließen möge. Nun soll diese Welt des Urlaubs, der Freizeit und des Transports mit elektrischem Antrieb erobert werden.

Der ID Buzz, den es auch als Lastesel unter der Bezeichnung Buzz Cargo geben wird, hat vollelektrischen Heckantrieb. Sein Motor bietet 204 PS und 310 Newtonmeter Drehmoment, damit sind schöne Beschleunigungswerte sichergestellt. Allerdings ist bei 145 km/h Schluss, sonst ginge es dem Akku zu sehr an den Kragen. Der fasst um 50 oder 77 kWh. Über die Reichweite schweigt Volkswagen noch, sie wird in der Realität zwischen 250 und 350 Kilometer liegen.

Auch die Ladegeschwindigkeit ist noch Geheimsache, sie orientiert sich an vergleichbaren Modellen, von bis zu 170 kW ist die Rede. VW stellt in Aussicht, endlich die von Tesla bekannte Möglichkeit des Ladens ohne lästige Karte oder App zu installieren, unter dem Namen Plug & Charge sollen Schnellladesäule und Auto einander erkennen. Auch bidirektionales Laden wird möglich, das Auto kann also ein wenig seiner getankten Energie an anderer Stelle wieder abgeben. Wie ausgefeilt all das funktioniert, wird sich in ein paar Monaten zeigen, wenn der Buzz in Kundenhände und damit in den rauhen Alltag gerät.

Bekannt ist schon, dass der zivile Buzz ein Fünfsitzer wird, der Cargo bekommt vorn drei Plätze. Auf 4,71 Meter Länge sind drei Meter Radstand untergebracht, das schafft üppigen Raum für Luft und Liebe. Zwei Meter Breite sind freilich eine Ansage mit Besorgnispotential für alle, die den Buzz statt auf dem Campingplatz auch mal im Parkhaus abstellen wollen. 1120 Liter passen in den Kofferraum, wenn alle Möglichkeiten des Faltens und Legens genutzt werden, die Anhängerkupplung zieht 1000 Kilogramm. Wie in Elektroautos üblich, ist der Wendekreis klein, der Buzz tanzt um sich selbst. Der niedrige Schwerpunkt sendet spezielle Signale im Grenzbereich, auch das ist typisch für ein Auto der Generation E. Die muss zur Anschaffung tief in die Tasche greifen. Wir vermuten 55.000 bis 60.000 Euro. Genaues ist, man ahnt es, noch geheim. Aber auf die paar Wochen kommt es nun auch nicht mehr an.