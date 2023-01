Aktualisiert am

Studie Inception : Peugeot will neu beginnen

Peugeot will bis 2030 die führende Elektroauto-Marke in Europa sein. Erster Botschafter für dieses Ansinnen ist die Studie Inception mit 672 PS und 1000 Kilometer Reichweite.

Auch dieses Jahr ist die Consumer Electronics Show wieder zu weiten Teilen eine Automesse. So präsentierte Peugeot am späten Donnerstag ein neues Concept Car, das große Veränderungen für die Marke ankündigen soll. Die Studie heißt Inception, also lateinisch Anfang, und es ist auch das erste große Projekt unter der Führung von Design-Chef Matthias Hossann.

Die Markenchefin Linda Jackson versprach bei der Vorstellung, dass kommendes Jahr alle Peugeot-Modelle elektrifiziert seien und das in den nächsten fünf Jahren fünf neue Elektroautos mit dem Löwen im Emblem auf den Markt kommen. Man habe zudem den Ehrgeiz, 2030 die führende Elektroauto-Marke in Europa zu sein.

Die Studie Inception unterstreicht dieses Vorhaben. Sie steht auf einer von vier neuen Elektro-Plattformen der Peugeot-Zukunft. Der Inception ist fünf Meter lang und nur 1,34 Meter hoch, das Dach besteht aus Spezial-Glas, es sind 7,25 Quadratmeter Fläche. Zwei Elektromotoren bringen Allradantrieb und eine Leistung von 500 kW (672 PS). Eine 100 kWh-Batterie sichere Reichweiten von bis zu 1000 Kilometern. Laden gehe dank 800-Volt-Technik schnell, für weitere 300 Kilometer brauche es nur zehn Minuten. Vorgesehen sei auch induktives Laden ohne direkte Kabelverbindung.

Der Innenraum glänzt mit einem neuen Bedienkonzept, das Peugeot als Weiterentwicklung seines i-Cockpits der aktuellen Modelle sieht. Ein klassisches, rundes Lenkrad gibt es nicht mehr, und auch keine mechanische Verbindung vom Lenkrad zu den 20 Zoll großen Rädern (Steer by wire). Steuern könne man praktisch mit den Fingern, wie in einem Videospiel.

Auch weil auf ein klassisches Armaturenbrett verzichtet werde, sei das Fahrerlebnis im Inception völlig neu. Und selbstverständlich werden für den Innenraum nur modernste Materialien verwendet. Wie viel Peugeot von dieser Aufsehen erregenden Studie wohl in die Serie retten kann?