Opel baut aus : Blitzgescheite Akkuschrauber

Wenn Batterien in Elektroautos streiken, müssen Spezialisten ran. Opel baut seine bislang homöopathische Anlage in Rüsselsheim aus. Dieses Jahr sollen bis zu 1000 Akkupakete wieder ertüchtigt werden.

Opel baut am Standort Rüsselsheim sein seit rund zehn Jahren eher in Laborgröße betriebenes Reparaturangebot aus. Bild: Hersteller

Kommen mehr Elektroautos auf den Markt, kommen auch mehr defekte Akkus in die Werkstatt. Bislang sind es noch nicht viele, doch Übung macht den Meister. Opel baut deshalb am Standort Rüsselsheim sein seit rund zehn Jahren eher in Laborgröße betriebenes Reparaturangebot aus. Im Batterie-Center werden künftig neben den elektrischen Antrieben der verblichenen Ampera und Ampera-e auch die aller Modelle auf der neuen Plattform getestet und instand gesetzt. Das betrifft zunächst vor allem Corsa-e und Mokka-e.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Da Opel inzwischen zum französischen Konzern PSA gehört und es dort kein vergleichbares Konzept gab, sollen auch Antriebe von elektrischen Peugeot, Citroën oder DS aufbereitet werden. Der jüngste Zusammenschluss mit Fiat ist organisatorisch noch nicht verarbeitet, doch liegt die Vermutung nahe, dass hier weitere Aufgaben etwa aus einem Fiat 500 E hinzukommen.

Eine Erkenntnis der Techniker ist bemerkenswert: Die Akkus seien weniger fehleranfällig und hielten länger als erwartet, heißt es. Deshalb liegen in der Halle auf dem Werksgelände nur wenige Batteriepakete, beschäftigt waren dort lange Zeit nur zwei Mitarbeiter, später fünf, die jedes Jahr 80 bis 100 Batterien aufbereitet haben. Nun wird ein Schub erwartet, im laufenden Jahr rechnet Opel mit bis zu 1000 Stück.

Entsprechend wird die Mannschaft auf zehn bis zwölf Mitarbeiter aufgestockt. Eine Batterie, die funktionelle Probleme bereitet, kommt über den Händler als Ganzes und ungeöffnet rein. Die Module sind auf einem Träger montiert, der en bloc unten aus dem Auto herausgenommen wird. 400 bis 500 Kilogramm wiegt solch ein Paket.

Nach der Aufbereitung gelangt die Batterie wieder in den Kreislauf, der Kunde bekommt also in der Regel kein neues, sondern ein instandgesetztes Paket im Austausch. Opel prüft die Batterien unter anderem mit einem kompletten Lade- und Entladezyklus sowie einer hohen Stromlast und teilt sie in vier Güteklassen ein. Ausgeliefert werde an den Kunden eine gleich gute oder bessere Batterie, heißt es. Um möglichst wenig Abfall zu produzieren, werden bisweilen aus drei defekten zwei frische Pakete gemacht.

Mehr zum Thema 1/

Dabei ist die Zellchemie an sich tabu, sie erforderte weitreichendere Maßnahmen. Die Mechaniker ersetzen Zellmodule am Stück und kümmern sich um Kabel, Kontakte und Steuergeräte. Beschäftigt sind also Elektriker mit spezieller Ausbildung für Arbeit unter Spannung, sie sind für das Hochvolt-Level 5 geschult. Nur sie dürfen die verklebte Einheit öffnen.

Zertrümmerte Batterien sind nicht Aufgabe dieser Truppe. Unfallautos müssen erst vor Ort von Spezialisten begutachtet werden und benötigen für den Transport eine besondere Kiste. Ist der Akku beschädigt, wird er nicht in Rüsselsheim aufbereitet. Opel hält für diese Fälle zwar ein Team in Rufbereitschaft. Aber zuständig ist zuerst die Feuerwehr am Unfallort.