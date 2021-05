Sauber erzeugt : Alles unter Strom

Aktualisiert am

In den achtziger Jahren war alles ganz einfach, wenngleich nur scheinbar. Wozu Kraftwerke, bei uns kommt der Strom aus der Steckdose? Das war der Slogan der Gegenbewegung zur Kampagne gegen die Atomkraft. Das Ergebnis ist bekannt und stellt jetzt alle Energiewender und CO2-Neutralen vor ernste Probleme. Zwar steigt der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung kontinuierlich – sie haben bei der Einspeisung ins Netz Vorrang. Wie die Grafik zeigt, lag der Anteil an der Nettoerzeugung im vergangenen Jahr aber erst bei etwa der Hälfte.

Das ist der Mix, der aus der Steckdose kommt – von der Industrie erzeugter Strom ist nicht mitgerechnet – und nur ein Wert für die Summe, der nichts darüber aussagt, wann und wo der Ökostrom zur Verfügung steht. Am gesamten Primärenergieverbrauch waren es nur 17 Prozent, der Weg zur CO2-Neutralität dürfte also mühselig sein. Jetzt denken wir uns einmal die Atomenergie, Kohle, Gas und Öl weg.

Und die Autos dazu. Wenn der Ladeverlust hinzugerechnet und ein Elektroauto auch auf der Autobahn bewegt wird, braucht es nach unserer Erfahrung im Schnitt 20 bis 25 kWh auf 100 Kilometer, rechnen wir mal mit 20. Bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern jährlich macht das 3000 kWh, so viel wie eine dreiköpfige Familie. Gerechnet auf den gesamten Bestand an Personenwagen steigt der Strombedarf um fast ein Drittel, Schwerverkehr, Busse und Maschinen noch nicht mitgerechnet. Deutschland steckt im Energieverbund mit den Nachbarn, überschüssiger Strom wird exportiert (manchmal zu Schleuderpreisen), was fehlt, wird importiert. Das kann Wasserkraft aus Österreich sein, aber auch Atomstrom aus Frankreich oder Kohlestrom aus Polen.

Und der CO2-Ausstoß? Lässt man die Produktion des Autos und der Infrastruktur beiseite und betrachtet nur den Treibstoff, stößt ein mit Ökostrom betriebenes Auto gar kein Kohlendioxid aus. So etwas gibt es allerdings erst, wenn die gesamte Stromproduktion auf erneuerbare Energien umgestellt ist. Mit dem aktuellen Strommix sind es 400 g/kWh, das entspricht 8 Kilo auf 100 Kilometer und ist etwas weniger als der Durchschnitt für neue Autos von 9,5 Kilo. Da der Verkehr zusätzlich hinzukommt und ohnehin zu wenig Ökostrom vorhanden ist, könnte man aber auch 16 Kilo für Kohlestrom ansetzen.

Doch es gibt Hoffnung. Der Verkehr wird nicht auf einen Schlag umgestellt. Und wenn es gelingt, die Autos intelligent dann zu laden, wenn Überschüsse aus Wind und Sonne zur Verfügung stehen, erhöht sich dadurch sogar der Anteil des Ökostroms am Gesamtverbrauch. Auf jeden Fall muss kräftig ausgebaut werden. Wegen des langen Vorlaufs hätte das am besten schon gestern begonnen.