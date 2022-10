Neuer Polestar 3 : Abfeiern und Tee trinken

Will Volvo noch mal so richtig feiern, dann schicken die Schweden Polestar ins Rennen. Schnörkelloses Design, lässige Linien, dem Auge wohltuende Reduziertheit. Und dazu noch eine gewisse Zügellosigkeit, wie sie früher in ein paar Wäldern hinter den sieben Elchen ausgelebt wurde. Die Erben der flotten Amazonen müssen im inzwischen arg achtsam orientierten Volvo-Kosmos mit abgeregelten Motoren leben und mit einem zeitlos feinen SUV, das im Zuge seiner Elektrisierung alsbald von XC 90 auf EX 90 umgetauft wird. Wir werden berichten. Derweil spielt die einst als performante Submarke ein Nischendasein fristende Schwester Polestar ungeniert auf. Das hat bislang voll geklappt, was die Aufmerksamkeit angeht, und so halb, was die Absatzzahlen angeht.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Nun aber kündet ein schwedischer Brocken mit chinesischer DNA von frischem Wumms. Der Polestar 3 ist das erste elektrische SUV der Marke, es misst stramme 4,90 Meter Länge und rückt insgesamt in die nicht eben leicht verdaulichen Dimensionen eines BMW iX oder Audi e-tron. Zwei Elektromotoren entfesseln 489 PS (360 kW) und 840 Nm Drehmoment, mit optionalem Performancepaket sind auch 517 PS möglich. Die üppige Batterie im Zen­trum speichert mit 400-Volt-Technik 111 kWh Strom. Führe jemand nach Norm, wären 610 Kilometer Reichweite drin.

Dass trotz tonnenschweren Eigengewichts Beschleunigungen wie vom anderen Stern möglich sind, ist eine typische und nicht eben üble Eigenart von Elektroautos. Hier fällt die 100-km/h-Marke aus dem Stand in fünf Sekunden, bei 210 km/h wird der Vorwärtsdrang eingefangen. Wer Tiere oder Bäume oder Boote ziehen möchte, darf 2,2 Tonnen anhängen.

Innen warten viel Raum und Luft, ein kleiner und ein großer Bildschirm als auch strenge Aufgeräumtheit. Mit der Erleichterung des Kontos um mindestens 90.000 Euro startet das Abenteuer. Allerdings frühestens im Herbst 2023. Es gilt: Jetzt bestellen, dann erst mal Tee trinken.