Markt für E-Mobilität : Mit Wumms

Der Marktanteil ist noch klein, die Zuwachsraten aber sind bemerkenswert, und vor allem: Vollelektrische Fahrzeuge und solche mit Plug-in-Hybrid haben selbst in der tiefsten Corona-Krise zugelegt. Treiber sind die beträchtlichen steuerlichen Vorteile in Deutschland, Bremser die langen Lieferzeiten.

Kunden warten teilweise über ein Jahr

Als augenfälligste Beispiele dürfen Mercedes-Benz und Mini gelten. Die Schwaben mussten kurzzeitig die Bestellannahme für ihr Modell A 250 E mit Plug-in-Hybrid einstellen, weil sie des Ansturms nicht mehr Herr wurden. Und die Briten in Diensten von BMW lassen die Kunden ihres elektrischen Cooper rund ein Jahr warten, und das, obwohl im Mini aufgewärmte Technik aus dem BMW i3 mit bescheidener Reichweite verbaut wird. Aber der Charme des Mini zieht offenbar. Bei nahezu allen anderen Herstellern sieht es nur unwesentlich erfreulicher aus. Wer liefern kann, ist fein raus. Die Deutschland-Zentrale von Renault etwa hat vorgesorgt und sich angesichts der geöffneten Fördertöpfe hierzulande von der Produktion einen großen Teil gesichert.

So hat der Renault Zoe im August auch wieder die Marktführerschaft übernommen, die er zwischenzeitlich an den elektrischen VW Golf abgegeben hatte. Das Kopf-an-Kopf-Rennen dürfte nun entschieden sein, VW nimmt keine Bestellungen mehr an und arbeitet aus dem Werk in Dresden nur noch die bestehenden Aufträge bis Jahresende ab.

Hernach soll der von Anfang an als Elektroauto entwickelte ID 3 in die Rolle des elektrischen Massenmobils hineinwachsen, mit wenig Verzögerung folgt ihm der etwas größere ID 4. Von den deutschen Herstellern setzt niemand stärker auf das Elektroauto als Volkswagen, die Wolfsburger haben für Forschung und Entwicklung 33 Milliarden Euro vorgesehen. Daimler nimmt 15 Milliarden Euro in die Hand, BMW 8 Milliarden. Selbstredend ist das ein dynamischer Prozess, die Beträge können sich ändern.

Absatzzahlen schossen zuletzt in die Höhe

Die absoluten Absatzzahlen sind freilich noch niedrig. Zwischen Januar und August wurden 77.181 neue Elektroautos zugelassen, hinzu kommen 85.754 mit Plug-in-Hybrid und 202 Autos mit Brennstoffzellenantrieb. Die Dynamik scheint aber zuzunehmen. Im August waren enorme Zuwachsraten zu verzeichnen. Batterieelektrische Fahrzeuge legten um 221 Prozent auf 16.076 Stück zu, Plug-in-Hybride um 448 Prozent auf 17.095 Einheiten. Rechnet man beide Fahrzeuggattungen zusammen, erreichen sie einen Marktanteil von rund 9 Prozent.

Setzt sich der Trend so fort, wäre das ein Sprung, denn im vergangenen Jahr lag der Marktanteil noch um 3 Prozent. Deutschland würde sich damit in die Spitzengruppe der Elektroauto-Länder vorarbeiten, die von Norwegen, Island, den Niederlanden und Schweden angeführt wird. Deutschland käme auf Platz 5, freilich erkauft mit hohen staatlichen Subventionen. Was geschieht, wenn die abschmelzen, weiß niemand vorherzusagen. Und ob sich reine Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybride stärker durchsetzen werden, ist gleichfalls offen.

Hybridfahrzeugen gehört die Zukunft

Derzeit sieht es so aus, als würden Daimler und BMW stark auf Hybridtechnik setzen, Volkswagen will in spätestens zwei Jahren Weltmarktführer für Elektromobilität werden. Jürgen Pieper, Analyst des Bankhauses Metzler, folgert daraus: „Die zwanziger Jahre werden die Batterie- und Hybrid-Ära. Batterierecycling wird sich entwickeln. Und: Arbeitsplatzgefährdung wird das größte Problem der nächsten Jahre sein.“ Jedes Ding hat eben immer zwei Seiten.