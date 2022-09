Neuer Ford Transit : Mit Sack und Pack und Ford

Aktualisiert am

Der Ford Transit war neben dem VW Transporter das gern genutzte leichte Nutzfahrzeug in Europa. Kein Sommer verging, ohne dass die damals sogenannten Gastarbeiter mit ihren vollgepackten Transit auf die Reise in die Heimat gingen. Das ist Geschichte, heute findet der kompakte Transit Custom bei Paketdiensten, Handwerkern und letztlich auch den Campern frische Freunde. Der neue E-Transit Custom geht als rein elektrisch angetriebener Nachfolger an den Start.

Immerhin, für 380 Kilometer Reichweite sollen die Batterien gut sein. Obendrein bietet der E-Transit eine Nutzlast von 1100 Kilogramm und darf Anhänger bis zu zwei Tonnen Gewicht schleppen, was ein rekordverdächtiger Wert ist. Geladen werden kann an kraftvollen Säulen mit 125 kW, dann vergehen 41 Minuten, bis der 74 kWh speichernde Akku von 15 auf 80 Prozent seiner Kapazität gebracht wird. Zwei Motorversionen werden zu haben sein, wenn der E-Transit Custom als die kleinere Variante des E-Transit 2023 auf den Markt kommt. 136 PS (100 kW) oder 217 PS sind im Angebot, das Drehmomentmaximum erreicht bei beiden 415 Newtonmeter. Die Elektromaschine sitz an der Hinterachse.

Ford hat vor allem kleine und mittelgroße Betriebe im Fokus. Maßgeschneiderte Telematikdienste werden angeboten, um Flottenmanagement zu vereinfachen. Livedaten informieren den Fuhrparkleiter kontinuierlich etwa über den Standort und den Zustand des Fahrzeugs. Die Software hilft auch beim Ermitteln der optimalen Ladestrategie, die sich an den geplanten Einsätzen des Tages orientiert.

Mehr zum Thema 1/

Drei Karosserieversionen bietet Ford an, Einzel- und Doppelkabine sowie den Kombi, obendrein stehen zwei Radstände und zwei Dachhöhen zur Wahl. Die Karosserie liegt zur besseren Beladung tiefer als bisher. Gebaut wird der E-Transit Custom von Otosan in der Türkei, die Preise sind noch nicht bekannt. Den E-Transit, der heute bereits auf dem Markt ist, gibt es von 73.200 Euro.