Mit einem sanften Tritt in den Po

Fahrbericht Mercedes-AMG EQE : Mit einem sanften Tritt in den Po

Flottes Heck, kleine Klappe: Mercedes-AMG EQE 53 Bild: Hersteller

AMG, die Haustuner von Mercedes, dürfen sich jetzt auch an den elektrischen Modellen versuchen. Gewaltige 628 PS liegen in diesem Fall an. Zu zahlen sind freilich auch 150.000 Euro.