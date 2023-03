Mini hat sich lange Zeit gelassen und auf dem bestehenden Portfolio ausgeruht, nun soll endlich der Aufbruch in eine neue Generation beginnen. Live und in Farbe werden erste Familienmitglieder auf der Messe IAA in München im Sep­tember zu sehen sein. Ein Blick in die Kulissen der Erprobung lässt freilich jetzt schon erahnen, was in etwa, beginnend mit dem Frühjahr 2024, auf die nicht eben kleine Fangemeinde zukommt.

Es ist eine aus drei Grundformen bestehende Palette, dem nun immer die Bezeichnung Cooper tragenden klassischen Mini, dem noch größer werdenden SUV Countryman und einem Aceman genannten Modell dazwischen. Der Zweitürer wird 3,86 Meter kurz, ist außen unverkennbar Mini und macht im Interieur einen Designsprung.

Der traditionell große runde Tacho in der Mitte bleibt, ansonsten sind einige neue Linien zu entdecken, die, wie wir nach einer ersten inoffiziellen Inaugenscheinnahme konstatieren, modern und gelungen wirken. Den Cooper wird es wiederum auch als Viertürer geben und, dafür gebührt den Briten in bayerischen Diensten ein Platz an der Sonne, als Cabriolet.

Erst 2024 in voller Blüte

Der kräftig auftragende Countryman misst künftig 4,43 Meter, der in der Mitte heranfahrende Aceman kommt im Gewand eines Crossover-Derivats auf 4,07 Meter, er soll erst 2024 in voller Blüte gezeigt werden und ausschließlich elektrisch fahren.

Grundsätzlich sind wiederum Benzinmotoren und elektrische Antriebe parallel vorgesehen, von dem Jahr 2030 an will Mini dann nur noch Elektromodelle anbieten. Mit dem elektrischen Cooper orientiert sich Mini an einem chinesischen Kooperationspartner, das hier kürzlich vorgestellte Ora Funky Cat gilt als Schwestermodell. Die Cooper und auch der vom viertürigen Cooper abgeleitete Aceman werden sowohl in China als auch zu einem späteren Zeitpunkt in Großbritannien hergestellt.

Die Elektromodelle kommen in zwei Leistungsstufen, sie haben 183 oder 217 PS (135 oder 160 kW), mit 40- oder 54-kWh-Akku sollen Normreichweiten von 300 bis 400 Kilometer möglich sein. Der Coun­tryman wartet mit 190 oder 272 PS, 64 kWh Akkukapazität und 420 bis 440 Kilometern Normreichweite auf, er trägt am meisten BMW in seinen Genen und wird in Deutschland gebaut.

Ebenso wie die Marke Mini wird auch die auf konsequente Sportlichkeit ausgerichtete Submarke John Cooper Works elektrifiziert, wobei elektrifiziert nicht automatisch vollelektrisch bedeuten muss. Zwischenlösungen werden gestrichen. So wird Mini künftig auf Plug-in-Hybridantriebe, also die Kombination aus an der Steckdose aufladbarem Akkuantrieb und Verbrennungsmotor, verzichten.

Das Vertrauen in die neuen und in Zukunft endlich brauchbare Reichweite bietenden Elektriker erreicht offenbar eine neue Dimension, denn auch die bislang künstlich eingezogene Grenze der Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h fällt.