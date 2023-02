Mini Cabrio SE : Ein heißer Flirt

Der erste Eindruck ist oft entscheidend, und da hat ein Mini Cabriolet sofort gewonnen. Doch bisweilen lohnt der zweite Blick, und da entdeckt der Kenner Wohlgefälliges, das, wie wir in aller Bescheidenheit einräumen möchten, in Technik und Motor schon öfter als Wunsch in Richtung München geschickt wurde.

Holger Appel

Mini führt Cabriolet und Elektroantrieb zusammen. Zunächst nur in ei­ner Miniserie auf Basis des bisherigen Gute-Laune-Garanten, aber es darf doch hoffentlich als ausgemacht gelten, dass die Chefin Stefanie Wurst trotz prag­matischer Grundeinstellung ihrer emotionalen Seite freien Lauf lassen wird.

Frühestens 2025

Mini wird seine Palette optisch und technisch neu aufstellen, in Richtung IAA im September wird die Öffentlichkeit einiges davon sehen, zunächst drei geschlossene Varianten, mit Benzin oder Strom. Neu und offen wird er vermutlich frühestens 2025. Wer es bis dahin nicht aushält, schluckt, nimmt 60.000 Euro in die Hand und versucht, eines der 999 Cooper SE Cabriolets zu ergattern, die von April an offeriert werden. Es gibt sie in elegantem Enigmatic Black oder zeitlosem White Silver. Innen warten be­heizte Ledersitze und ein ebenso beheiztes Lederlenkrad, dazu ein paar Zierelemente, die auf die Sonderstellung hinweisen. 17 Zoll große Leichtmetallfelgen schaffen Verbindung zur Erde.

Dieser Mini ist vom Start weg recht gut ausgestattet, was angesichts des an Unverschämtheit grenzenden Tarifs er­wartet werden darf, und ansonsten ganz Mini E. Der kleine Akku ist derselbe wie in der geschlossenen Variante, er soll nach WLTP-Norm für 200 Kilometer Strecke gut sein und macht im Alltag je nach Wetterlage knapp 150 Kilometer Reichweite möglich. Weniger ist natürlich leicht zu schaffen, sofern die Entfesselungskräfte der 184 PS aufbietenden Elektromaschine ausgereizt werden.

Ein Mini fährt bekanntlich grundsätzlich Kurven eckig, die elektrische Ausgabe kann all das, was die Briten so gern und treffend als Gokart-Feeling bezeichnen, mindestens genauso gut. In feinen 7,3 Sekunden sprintet er auf 100 km/h, bei mauen 150 km/h ist Ende. Aber ei­gentlich ist sowieso nur der Ritt in die Abendsonne das Ziel.