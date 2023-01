BMW Fahrzeugstudie iVision Dee : Metaverse auf Speed

Was ist ein Auto? BMW wirbelt alle gängigen Definitionen durcheinander, greift sämtliche Techniktrends der digitalen Zukunft auf und stellt auf der CES in Las Vegas eine Studie vor, die einen zum Staunen bringt. Das Auto ist ein Kommunikationsraum, es ist ein Tool für die virtuelle und die erweiterte Realität, es ist die Zukunft des Metaverse und wird damit zu einem digitalen Alltagsbegleiter – und vielleicht der Nachfolger des Smartphone.

Das hört sich ziemlich abgehoben an, aber viele Elemente des Concept Car iVision Dee werden schon bald in die Serienproduktion gehen. Dee steht bei BMW für Digital Emotional Experience, und dieses digitale Emotionserlebnis soll zunächst über die Windschutzscheibe und ihr Head-up-Display entstehen. Das Auto hat keine Cockpitanzeigen und Monitore, sondern die gesamte Windschutzscheibe ist ein riesiges, spektakuläres Head-up-Display.

Im Auto durch eine virtuelle Parallelwelt

Das gelingt mit einer beschichten Scheibe, die von Micro-LED bespielt wird, sie sind über die gesamte Breite des Armaturenbretts versenkt. Continental hatte eine ähnliche Technik schon im vergangenen Jahr gezeigt, und BMW verspricht, dass das superbreite Head-up-Display der nächsten Generation von 2025 an in Serienmodellen erhältlich ist.

Doch nicht nur das. Mit Touch-Elementen am Armaturenbrett kann der Fahrer die digitalen Inhalte in der Windschutzscheibe in fünf Stufen ändern. Auf der untersten Ebene ist die Darstellung analog und zeigt fahrrelevante Informationen. In den weiteren Stufen kommen die einzelnen Komponenten des Infotainment hinzu und in der obersten Stufe ändert sich die Darstellung der gezeigten Wirklichkeit draußen. Die Realität wird durch eine virtuelle Parallelwelt ersetzt, nur die Straße bleibt noch real.

Die verschiedenen Stufen nennt BMW Slider, das gesamte System soll Reality Slider heißen. Man stelle sich eine Fahrt durch die Großstadt vor. Während man durch die Häuserfluchten düst, sieht der Fahrer ein ganz anderes Bild und glaubt, er reise auf der Landstraße. Technisch mag das alles funktionieren, aber letztlich ist die Idee von BMW eine Provokation, auch aus Gründen der Verkehrssicherheit.

Nicht nur für den Fahrer des BMW wird die Welt eine andere. Auch die Umgebung sieht gegebenenfalls nicht einen alten weißen Mann am Lenkrad, sondern einen attraktiv aussehenden jungen Avatar, dessen Antlitz auf der Seitenscheibe den Fußgängern entgegen lächelt.

Ein Fahrzeug mit Mimik

Die Karosserie soll ebenfalls mit der Umwelt interagieren. Sie ist in 240 Segmente unterteilt, die mit elektrophoretischen Folien versehen sind. Dahinter steckt die Technik des elektronischen Papiers, E-Ink. In den Folien liegen Millionen von Mikrokapseln, die nach einer kurzzeitigen Spannungsänderung unterschiedliche Farben annehmen können. Der iVision Dee erlaubt bis zu 32 verschiedene Farben für die 240 Segmente, so dass unendlich viele Muster für die Außendarstellung des Fahrzeugs generiert werden können. Dergleichen hatte BMW schon im vergangenen Jahr auf der CES gezeigt, nun ist die Wechselzeit von Farben und Mustern deutlich reduziert worden.

Die Scheinwerfer und die BMW-Niere können durch E-Ink-Technik ebenfalls ihren Status ändern. Auf diese Weise „lassen sich Mimiken darstellen“, sagt BMW, das Auto könne „mit den Menschen sprechen und Stimmungslagen wie Freude, Erstaunen oder Zustimmung“ zum Ausdruck bringen.

Zu diesem Zweck wird auch die Spracherkennung und die Sprachkommunikation auf eine ganz neue Ebene gehoben. Kann man derzeit ein Serienfahrzeug der Oberklasse nach dem Wetter oder den anstehenden Terminen fragen, übernimmt der BMW iVision Dee nun auch mal selbst die Gesprächsführung und beginnt ein Schwätzchen. Anklänge an die Fernsehserie „Knight Rider“ mit dem intelligenten und sprechenden Auto K.I.T.T lassen grüßen. „Mein Vater war ein E30“, raunte der iVision Dee während der Messe einem Journalisten entgegen. E30 steht für den Werkscode der zweiten 3er-Reihe von BMW.