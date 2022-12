Mercedes EQT als Marco Polo : Der Camper für die Nachbarschaft

Aktualisiert am

Mercedes erweitert sukzessive seine Elektroautoflotte. Jüngstes Mitglied ist der EQT, also die elektrische Variante des Kastenwagens. Es gibt ihn kurz oder lang, und beide EQT werden in der Marco-Polo-Version zum Mikrocamper.

Mercedes-Benz geht den Weg in die Elektromobilität konsequent weiter und bringt das T-Modell, das eng mit dem Kastenwagen Renault Kangoo verwandt ist, nun auch als EQT mit rein elektrischem Antrieb. Die Preise beginnen bei 49.000 Euro, Marktstart ist im Januar 2023. Die Batterie mit einem Fassungsvermögen von 45 kWh erscheint etwas klein, sollte aber für einen Stadtlieferwagen ausreichend sein. Der Motor liefert relativ bescheidene 90 kW (122 PS).

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Mitte des Jahres wird eine Version mit längerem Radstand nachgeschoben, die Außenlänge wächst von 4,50 Meter auf 4,92 Meter. Zudem hat Mercedes-Benz jetzt eine Studie vorgestellt, die den Beinamen Marco Polo trägt und mit Aufstelldach und klugem Innenausbau fürs kleine Camperglück sorgen will. Mit einem Augenzwinkern spricht Mercedes von einem „Mikrocamper“.

Tatsächlich wird mit der 45-kWh-Batterie und einer Reichweite von vielleicht 250 Kilometern schon die Fahrt zur Nordsee langwierig, auch wenn das Laden relativ schnell geht. Für die kleine Batterie muss die allenfalls mittelmäßige Ladeleistung von 80 kW reichen. Schon in knapp 40 Minuten seien die im Unterboden verbauten Akkus von zehn auf 80 Prozent Ladestand gebracht, sagt Mercedes.

Es ist relativ eng

Doch genug genörgelt, die Einbauten machen einen hochwertigen Eindruck. Es gibt eine kleine Küche, einen 15-Liter-Kühlschrank und einen 12-Liter-Wassertank. Alles ist kompakt zusammengefasst und herausnehmbar. Dank einer Zusatzbatterie sei man relativ autark, zusätzlich gibt es Solarmodule fürs Dach. Im Oberstübchen kann auch geschlafen werden, die Liegefläche misst 1,97 x 0,97 Meter. Im Fond lässt sich zudem ein Bett mit den Maßen 2,00 x 1,15 Meter bauen. Mit hochgestelltem Dach lässt es sich im Trockenen im Heckbereich dinieren, eine erste Sitzprobe im Concept Car zeigte aber, dass es doch relativ eng ist.

Übrigens kann auch der kurze EQT mit Camping-Equipment geordert werden, hier gibt es nur kein Aufstelldach, und die vorhandene Fläche ist naturgemäß kleiner. Zu zweit im Innenraum schlafen geht aber. Gekocht wird nur auf einem Gaskartuschenbrenner, der große EQT Marco Polo Concept hat zusätzlich ein elektrisches Induktionsfeld in einem der Küchenmodule.

Mehr zum Thema 1/

Die Inneneinrichtung wird von Brabus in Bottrop realisiert, eingebaut wird sie im Renault-Werk in Maubeuge in Nordfrankreich. Auch die herkömmlichen EQT entstehen hier. Beide Radstände werden sowohl als Liefer- wie auch als Personenwagen angeboten, den langen EQT wird es mit drei Sitzreihen geben. Und wem die Reichweite zu gering ist: Auch die Verbrenner-Modelle können als Marco Polo geordert werden.