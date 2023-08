Fisker? Wollte schon mal die Autowelt revolutionieren und ist sang- und klanglos verschwunden. Rund zehn Jahre ist das her, Autofans erinnern sich an den Fisker Karma, einen Sportwagen mit Plug-in-Hybrid-Technik, von dem 2011/12 rund 2000 Einheiten bei Valmet in Finnland gebaut worden waren. Heute sagt Henrik Fisker, mit seinem Konzept sei er zu früh dran gewesen, der Kunde habe mit der Möglichkeit, Teilstrecken elektrisch fahren zu können, noch nicht viel anfangen können. Außerdem sei der Zulieferer der Batterie in Konkurs gegangen, sein Unternehmen sei nicht mehr zu halten gewesen.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Es wurde nach China verkauft, und er habe einen Kampf um seinen Namen führen müssen. Nun dürfen seine Autos wieder Fischer (dänisch Fisker) heißen, dahinter steht Fisker Inc., nicht mehr Fisker Automotive. 25 Mitarbeiter der alten Firma sind noch dabei.