Elektrisches Hyper-SUV : Wildwuchs im Lotus-Garten

Porsche hat es vorgemacht, und fast alle sind diesem Beispiel gefolgt: Mittlerweile gibt es kaum mehr einen Sportwagenhersteller ohne SUV. Wenn in diesem Jahr Ferrari den Purosangue bringt, dann sind es noch McLaren und Lotus, die der reinen Lehre folgen. Und auch dort bröckeln die Bastionen. Denn zumindest Lotus geht jetzt ebenfalls mit der Mode und drängt in den Matsch oder zumindest in den Alltag – und hat dafür jetzt das Tuch vom Eletre gezogen, der als erstes SUV der Marke im nächsten Jahr an den Start gehen soll.

Aber wenn schon Tabubruch, dann richtig: Lotus tritt deshalb nicht mit irgendeinem gewöhnlichen Geländewagen an, sondern feiert den Eletre als erstes Hyper-SUV und steigt ganz oben ein. Natürlich fährt die wie alle Lotus-Modelle ziemlich windschnittige Wuchtbrumme ganz im Geist der neuen Zeit ausschließlich elektrisch.

„Hyper“ steht dabei für den Firmenchef Matt Windle nicht allein für die mehr als 600 PS, die in der elektrischen Welt ohnehin nur noch gehobener Durchschnitt sind. Sondern „Hyper“ wollen auch die anderen Positionen im Fahrzeugschein sein: Ein Spitzentempo von mehr als 260 km/h zum Beispiel, ein Sprintwert von weniger als drei Sekunden, ein Akku mit über 100 kWh, eine Reichweite größer 600 Kilometer und eine Ladeleistung von 350 kW, mit denen in weniger als 20 Minuten der Strom für 400 Kilometer fließt. Nur in einem Punkt macht sich Lotus mit Porsche & Co. gemein: Der Preis soll bei etwa 120.000 Euro starten und einem Cayenne damit näher sein als einem Lamborghini Urus, dem der Eletre verdächtig ähnlich sieht. Nur dass er nicht so fratzenhaft auftritt, sondern eher futuristisch.

Das zarte Pflänzchen Hoffnung

Der Eletre ist aber nicht nur bemerkenswert, weil er das erste SUV für Lotus ist und weil er den Trend zum „Hyper“-Irgendwas von den Sportwagen in ein neues Segment trägt. So ungewöhnlich die ausfahrbaren Lidarsensoren in Dach und Flanken auch sein mögen, braucht es trotzdem noch die Software und vor allem die Freigabe fürs autonome Fahren und zudem Kunden, die ausgerechnet in einem Lotus das Steuer aus der Hand geben wollen.

Vielmehr steht der Eletre für das zarte Pflänzchen Hoffnung, das Geely vor fünf Jahren mit seinem Einstieg in Hethel gesät hat und das jetzt langsam wächst und gedeiht. Denn die Milliarden der Chinesen, die schon Volvo am Leben gehalten, Polestar geschaffen und Daimler gestützt haben, sind offenbar der richtige Dünger um den welken Sportwagenhersteller zu einer neuen Blüte zu führen: Sie haben nicht nur den Hyper-Sportwagen Evija ermöglicht und eben den Eletre. Mit chinesischem Geld und einem neuen Entwicklungszentrum sowie einem neuen Werk, beide ausgerechnet in Wuhan, reifen auch noch drei weitere Baureihen, die allesamt auf einer neuen Elektro-Architektur entstehen und den Preis stufenweise drücken sollen, während im Gegenzug die Stückzahlen nach oben gehen.

So steht für das neue Jahr ein viertüriges Coupé auf dem Plan, das in einer Liga mit Modellen wie dem Mercedes EQS fahren sollte, bevor dann ein elektrisches SUV der gehobenen Mittelklasse und ein neuer Sportwagen kommen sollen. Hat Lotus bislang nur im meist niedrigen vierstelligen Bereich produziert, soll allein das erste SUV in hohen fünfstelligen Zahlen gebaut werden. Und zwar pro Jahr. Nicht umsonst hat das neue Werk in China eine Kapazität für 150.000 Autos.

Mehr zum Thema 1/

Nein, so weit und so gern die Briten ihren Blick mit Geelys Hilfe jetzt in die Zukunft richten, haben sie die Vergangenheit nicht vergessen. Noch nicht zumindest. Denn auch wenn der legendäre Leichtbau-Roadster Elise seinen letzten Tanz bereits im vergangenen Jahr getanzt hat und Geely Lotus zur rein elektrischen Luxusmarke machen will, durften die Briten noch einmal eine konventionelle Plattform entwickeln und darauf noch einmal einen Sportwagen nach alter Väter Sitte bauen, der als Emira in diesem Sommer in den Handel kommt. Ein bisschen Wildwuchs muss schließlich auch in einem blühenden Lotus-Garten erlaubt sein.