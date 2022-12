Ladeinfrastruktur in Europa : Ab in den Urlaub

Wer viel mit dem Elektroauto auf längeren Strecken unterwegs ist, hat in Deutschland eher selten ein Problem mit dem Finden von schnellen Ladesäulen an der Autobahn. Es hat sich viel getan, es gibt inzwischen reichlich Ladestationen, und noch ist die Zahl der Elektroautos so niedrig, dass es in der Regel nicht zu Engpässen oder Wartezeiten kommt. Doch das muss nicht so bleiben, zurzeit wächst die Zahl der Ladestationen nicht schnell genug mit dem Bestand. Obwohl Lade­infrastrukturanbieter wie die ENBW, der größte in Deutschland mit mehr als 700 Stationen, beinahe wöchentlich Mitteilungen verschicken, dass wieder irgendwo ein neuer Ladepark eröffnet worden ist, zuletzt bei Rostock.

Das ist auch dringend nötig, denn knapp 14 Prozent aller Neuwagen in Deutschland sind zur Zeit rein elektrisch, Tendenz steigend. Eine zweistellige Neuzulassungsquote für Akku-Autos auf diesem Niveau haben im Übrigen auch unsere direkten Nachbarn in Österreich, der Schweiz sowie in Dänemark. Auch Großbritannien und Irland sind auf diesem Niveau, in Frankreich liegt die Quote bei 10,9, in Portugal bei 9,7 Prozent. Ausreißer nach oben sind die Niederlande (18,3 Prozent), Schweden (26,5), das ferne Island (31,8) und Norwegen, das seiner selbst gewählten Vorreiterrolle mehr als gerecht wird. Dort ist inzwischen weit mehr als jeder zweite Neuwagen ein Batteriewagen.