Škoda Enyaq Coupé : Ein schräger Gedanke

Auf die schöneren Dinge muss man manchmal etwas länger warten. In diesem Fall sogar, obgleich sie früher fertig waren. Die Linien ihres elektrischen Enyaq haben die Entwickler von Škoda zunächst schräg zeichnen lassen, doch dann haben sie im klassischen Format mehr Marktchancen entdeckt und sind zuerst mit der Limousine in den Verkauf gegangen.

Nun wird alsbald das Coupé nachgereicht, das in seiner recht mächtigen Statur in die neumodische Kategorie der SUV-Coupés zielt, wo etwa ein BMW X4 schon länger ansehnliche Erfolge einheimst und der ebenfalls elektrische Audi Q4 neuerdings auf Kundenfang fährt. Da diese Spezies tendenziell von Menschen mit Freude an der Nische gekauft wird, verzichtet Škoda auf die Basisversion und geht direkt in die Vollen. Als RS tritt er mit 299 PS und 460 Nm Drehmoment an, womit der Standardsprint 6,5 Sekunden dauert. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 180 km/h festgelegt, in der Welt des Elektroautos ist das schnell. Schnell fällt dort oben freilich der Akkustand, die meisten werden also langsamer fahren, um weiter zu kommen.

Im RS ist die größere der beiden angebotenen Batterien verbaut, sie hat netto 77 kWh Energiegehalt und verspricht eine Reichweite nach WLTP-Norm von bis zu 545 Kilometern. Die Realität wird freilich trotz des beeindruckend nie­drigen cW-Werts von 0,23 deutlich darunterliegen. Wir vermuten rund 57.000 Euro für das Spitzenmodell. Die günstigeren Varianten starten ihre Reise bis maximal 160 km/h mit 58 kWh und Heckantrieb, die forscheren setzen auf Allradantrieb. Der Einstieg in die coupierte Modellvariante beginnt mit 180 PS Leistung.

Alle haben stets ein Glasdach, welches der Ästhetik zuträglich ist, aber auch praktische Gründe hat, sorgt es doch auf der Rückbank für gute Kopffreiheit. 570 Liter Kofferraumvolumen stehen bereit. Falls die nicht genügen oder ein Segelschiffchen mitgenommen werden soll, sind je nach Modell 1200 bis 1400 Kilogramm Anhängelast zugelassen. Škoda rechnet sich gute Chancen aus, mit dem Coupé zusätzliche Kundschaft anlocken zu können, obgleich schon jetzt die Lieferfristen strapaziös lang sind. Aber irgendwann wird der Chipmangel ja wohl mal behoben sein. Zum Preis sagen die Tschechen noch nichts. Er wird über dem der Limousine liegen. Das hat Tradition in der Welt der Coupés. Weniger hat dort schon immer mehr gekostet.