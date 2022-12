Citroën-Studie Oli : Steig mir aufs Dach

Wer sagt denn, dass Elektroautos immer so schwer sein müssen? Citroën will mit der Concept-Studie Oli die Leichtigkeit zurückbringen. Im Lastenheft der Ingenieure standen diese Anforderungen: Platz für vier Personen bei einem Gewicht von einer Tonne, Reichweite 400 Kilometer, Höchstgeschwindigkeit 110 km/h, Verbrauch nur 10 kWh auf 100 Kilometer.

Mit dem realisierten Concept Car ist Citroën nun ein echter Hingucker gelungen: 4,20 Meter lang, 1,90 Meter hoch, vertikal aufgestellte Windschutzscheibe, viele gerade Flächen. Mit wenigen Handgriffen wird aus einem Viersitzer ein Pick-up. Um Produktionskosten zu sparen, gibt es viele Gleichbauteile, Ziel ist eine gute Ökobilanz mit recycelfähigen Materialien und eine lange Lebensdauer. Die Vereinfachung der Konstruktion soll Gewicht, Energie und Kosten sparen. So wurden beispielsweise die flache Motorhaube, das Dach und die Ladefläche in Zusammenarbeit mit BASF aus recyceltem Wabenkarton mit spezieller Kunststoffbeschichtung kon­struiert, was den Angaben zufolge eine Gewichtseinsparung gegenüber Stahl von 50 Prozent bringt. Die Konstruktion ist so stabil, dass man dem Oli auch aufs Dach steigen kann.

Im orangefarbenen Innenraum fällt der Blick auf ein oben und unten abgeflachtes Lenkrad mit zwei Bedienhebeln, fünf Kippschaltern sowie einem einfachen Display unterhalb der Windschutzscheibe. Auf große Bildschirme wird verzichtet. Einfach das Smartphone in den dafür vorgesehenen Schlitz einschieben, so geht es auch.

Der Oli soll aber so nicht in Serie gehen, Citroën will mit ihm zeigen, wo die Marke hin will bezüglich Nachhaltigkeit, Effizienz und Funktionalität. Viele Ideen aus der Studie sollen in künftigen Serienmodellen aufgegriffen werden. Auf einer kurzen Ausfahrt durch Frankfurts Innenstadt zog die Studie alle Blicke auf sich. Der Elektromotor hat 136 PS, eine 40-kWh-Batterie soll für die versprochene Reichweite sorgen.