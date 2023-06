Aktualisiert am

Alles Gute kommt von oben: Was für die automobile Oberklasse entwickelt wird, sickert bei den meisten Herstellern schnell nach unten in die Mittel- oder gar Kompaktklasse. Ein schönes Beispiel dafür ist der neue EQE von Mer­cedes-Benz, das elektrische Pendant der E-Klasse mit Verbrennungsmotor. Der EQE profitiert ungemein von seinem größeren Bruder, dem EQS, und das be­trifft vor allem das Infotainment. Hier fällt sofort das Stichwort Hyperscreen, also das riesige Display mit drei An­zeigen, welches sich von Tür zu Tür über eine Breite von 1,40 Metern spannt. Zum Marktstart war der Hyperscreen noch nicht für jede Modellvariante des EQE erhältlich, nun ist er allgemein für einen Aufpreis von 8500 Euro verfügbar. Wir sind den EQE mit Blick auf diese An­zeige und das Infotainment gefahren.

Unter dem Aluminiumsilikat-Glas des Hyperscreens mit Beschichtungen zur Re­duzierung von Spiegelungen liegen Un­wucht-Einheiten, die bei Berührung ei­nen Vibrationsklick auslösen. Der mittlere Bildschirm (17,7 Zoll) und der des Beifahrers (12,3 Zoll) sind ein hochwertiges Oled-Panel mit satten Schwarzwerten und hohen Kontrasten. Das digitale Cockpit (12,3 Zoll) verwendet eine TFT-Anzeige. Der Beifahrerbildschirm zeigt ein Schmuckmuster und wird nur dann aktiv, wenn der Sitz belegt ist. Der Beifahrer kann Videos oder Fernsehen schauen. Wenn der Fahrer jedoch in dessen Richtung blickt, wird das Bild aus Sicherheitsgründen gedimmt.

Obwohl das MBUX genannte Bordsystem weitgehend auf Tasten, Schalter und Drehsteller verzichtet und auf Fingerbedienung und Touch setzt, ist es eingängig zu bedienen. Das untere Drittel des mittleren Bildschirms ist permanent für die Einstellungen der Klimatisierung vor­gesehen, und es gibt ein Haus-Symbol, mit dem man in ein Untermenü mit großen Symbolen geführt wird. Hier sind die einzelnen Abteilungen rund um Navigation, Medienwiedergabe, Fahrzeugeinstellungen und Komfort angesiedelt. Da­zu kommt der „Zero Layer“: Für viele Aufgaben muss man gar nicht in die Un­termenüs, sondern bekommt Sinnvolles und Naheliegendes gleich auf der obersten Bildschirmebene angezeigt.

Ladeoptimierung profitiert von der geballten Technik

Ferner setzt Mercedes auf Künstliche Intelligenz und das Lernen aus dem Nutzerverhalten, sodass bestimmte Aktionen einem im Laufe der Zeit vorgeschlagen werden, wenn das System eine ge­wisse Regelmäßigkeit erkannt hat. Das ist an die Person gekoppelt, bis zu sieben Nutzerprofile lassen sich anlegen, es werden pro Nutzer bis zu 800 Detailinformationen gespeichert. Ein biometrischer Fingerabdruckscanner erleichtert den Wechsel. Da die jeweiligen Profile im Clouddienst Mercedes Me abgelegt werden, lassen sie sich sogar von einem Fahrzeug in ein anderes mitnehmen.

Auch die Ladeoptimierung des Elek­trofahrzeugs profitiert von der geballten Technik, die acht CPU-Kerne und 24 Gi­gabyte RAM im Unterbau verwendet. Der EQE zeigt in der Navi-Karte nicht nur die Ladestationen, sondern weiß dank On­line-Anbindung, welche Ladeleistung zur Verfügung steht und wie viele Ladeplätze noch frei sind. Auf dieser Basis wird dann die schnellste Route berechnet, wobei man noch manuell eingreifen und Ladestationen präferieren oder ausschließen kann. Ist das Navigationsziel erfasst, zeigt der EQE mit welchem Ladestand man ankommt oder die nächste Lade­station anfährt. Der Wert stimmt fast im­mer und berücksichtigt das Fahrver­halten, Topographie, Streckenverlauf, Temperatur und Geschwindigkeit, aber natürlich auch die Verkehrslage. Wir benötigten bei vorsichtiger Fahrweise und warmen Temperaturen zwischen 21 und 25 Kilowattstunden für 100 Kilometer und staunten auf großstädtischen Touren immer wieder über die Navi-Karte: Sie begeistert mit dem Echtzeit-Rendering der Bebauung und der überaus reizenden Visualisierung der noch freien Plätze in einem Parkhaus. Auf der linken Seite des P-Symbols erscheint dazu ein Balken in Ampel­farben.

Ein misslauniger Sprachassistent

Insgesamt ist das Bordsystem im EQE so überzeugend wie im EQS der Oberklasse. Erstmals konnten wir in einem Mercedes ein superschnelles Mobilfunkmodul mit 5G nutzen. Der zuletzt gefahrene EQS musste darauf noch verzichten. Auch das Head-up-Display, das einen mo­deraten Aufpreis von 1300 Euro kostet, ist ein Gewinn.

Was uns nicht gefiel: Die Bedientasten am Lenkrad mit ihren berührungsempfindlichen Sensorflächen und der misslaunige Sprachassistent, der tagelang ausfiel und nur sporadisch zum Dienst antrat. Während einer längeren Tour bei Regenwetter meldete der Fernlichtassistent Probleme im Minutentakt. Das ist nicht dramatisch, aber der zur Fehlermeldung im Abstand weniger Sekunden er­tönende Gongschlag war eine akustische Zu­mutung. Warum kann man solche Systemklänge nicht stummschalten?

Stummschalten würden wir auch gern den synthetischen Sound, der im stehenden Fahrzeug bei eingeschalteter Zündung eingeblendet wird. Ein weiterer Elektronikfehler bestand darin, dass das Bluetooth-Musikstreaming vom iPhone immer wieder aussetzte. Erst ein tem­porärer Wechsel in die Radioabteilung brachte Abhilfe. Die wichtigsten Komponenten des Infotainments gehören be­reits zur Serienausstattung des EQE. Wer dem schönen Luxus noch weiteren Luxus hinzufügen möchte, gönne sich die Burmester-Musikanlage für einen Aufpreis von 770 bis 1320 Euro.