Hybridflugzeug von Cessna : V12 plus Strom

Die einmotorige Caravan von Cessna ist ein Klassiker. Mit einer 675 PS starken Propellerturbine von Pratt & Whitney ausgerüstet, ist sie als bis zu zwölfsitziges Passagier- oder Frachtflugzeug weltweit im Einsatz. Jetzt steht sie vor einer neuen Karriere. Das 2016 gegründete Unternehmen Ampaire aus Kalifornien stattet das Flugzeug mit einem hybrid-elektrischen Nachrüstantrieb aus. Damit soll es künftig auf Kurzstrecken bis zu 70 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen und bei Verwendung des entsprechenden Treibstoffs sogar CO₂-neutral fliegen können. Am 18. November startete die Maschine am Flughafen Camarillo in Kalifornien zum Erstflug.

Der Hauptmotor kommt nun aus Adenau in Rheinland-Pfalz. Dort hat die Firma Red Aircraft einen flüssiggekühlten Zwölfzylinder-Diesel mit zwei Turboladern entwickelt. Er leistet 550 PS aus 6,1 Liter Hubraum und ist bereits luftfahrtzugelassen. Dieser Red-A03-300-Motor treibt in der Ampaire-Caravan einen Drei-Blatt-Verstellpropeller an und zeichnet sich durch Sparsamkeit im Treibstoffverbrauch aus. Wird die Maschine mit Sustainable Aviation Fuel, kurz SAF, statt mit Kerosin betrieben, soll sie sogar nahezu CO₂-neutral fliegen.

In einer Cargobox unter dem Rumpf

In der umgerüsteten Cessna Grand Caravan wird der V12 beim Start und Steigflug von einem Elektromotor unterstützt. Dessen Akkus sitzen in einer Cargobox unter dem Rumpf, in der normalerweise das Gepäck der Passagiere untergebracht ist. Gemeinsam erreichen Elek­tro- und Kolbenmotor zumindest beim Start etwa die ähnliche Leistung der sonst eingebauten PT-6A-Propellerturbine. Der Alu-Motor mit zwei Sechszylinderbänken ist schon in mehreren Flugzeugen im Einsatz.

Da weltweit weiter eine große Zahl der bisher etwa 2700 gebauten Cessna Caravan im Einsatz ist, setzt Ampaire auf die Umrüstung bestehender Flugzeuge. Weil das weitverbreitete und seit Jahrzehnten gebaute Muster lediglich modifiziert wird, hoffen die Verantwortlichen, eine zeitlich verkürzte Zulassung durch die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA bereits 2024 zu erreichen. Zahlreiche Umbauaufträge auf die hybrid-elektrische Version mit künftig neun Sitzplätzen und dem Namen Eco Caravan liegen laut Ampaire schon vor.

Der wesentliche Vorteil der Umrüstung ist nach Angaben des amerikanischen Unternehmens eine sofort erzielbare Treibstoffverbrauch- und CO₂-Reduzierung. Zudem werde durch das Verwenden bestehender Flugzeuge eine höhere Nachhaltigkeit erzielt als durch den Bau einer kompletten Neukonstruktion. Ampaire rechnet damit, dass es noch Jahre dauere, bis eine Lade-Infrastruktur flächendeckend an allen Flugplätzen eingerichtet sei. Mit der Umrüstung bestehender Cessna Caravan sei aber rasch ein positiver Umwelteffekt zu erzielen. Zudem sollen künftige Betriebs- sowie Wartungskosten sogar unter denen der Propellerturbinen-Variante liegen.

Wichtig für Betreiber ist, dass die Reichweite der Hybridversion angeblich gleich oder sogar geringfügig besser ist als die der Turboprop. Etwa 1600 Kilometer weit soll die Eco Caravan fliegen können.