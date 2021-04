Elektrischer Lexus UX 300e : Sieht nach Sackgasse aus

Lexus ist selbst nach mehr als 30 Jahren Marktpräsenz in Deutschland nicht über eine Nebenrolle hinausgekommen. Auch der erste rein elektrische Lexus wird das nicht ändern. Zwar gefällt zunächst die Form des 4,50 Meter langen SUV, und der Innenraum ist nicht ohne Charme. Besonders angetan hat es uns die schöne Analog-Uhr. Aber das Platzangebot ist eher knapp, und der Kofferraum ist mit einem Volumen von 370 Liter Volumen klein. Einen „Frunk“ (englisch für Front Trunk) unter der Vorderhaube wie der Polestar oder der Audi e-tron hat der Lexus nicht.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Dagegen zeigt sich vorn überraschend viel Motor und Technik mit wenig Leistung. Mehr als 150 kW, das sind 204 PS, aus einem Drehstrom-Synchron-Motor sind nicht im Angebot, als maximales Drehmoment mögen 300 Newtonmeter genügen. Da bieten andere mehr. Für ein Elektroauto mag das nicht so wichtig sein, 160 km/h Spitzengeschwindigkeit und 7,5 Sekunden für den Spurt von 0 auf 100 km/h genügen, die Reichweite von rund 250 Kilometer aber kaum. Die Batterie bietet nur 54 kWh. Ins Aus schießt sich der Lexus mit der japanischen (Schnell-)Ladetechnik Chademo, die hierzulande auf dem Rückzug ist.

Nicht mehr jede Gleichstrom-Ladestation an der Autobahn bedient diesen Standard. Und mehr als 50 kW Ladetempo sind nicht drin, obwohl Chademo bis zu 100 könnte. Selbst bei Wechselstrom, also dem, was zu Hause oder am Arbeitsplatz üblich ist, sind nicht mehr als 6,6 kW möglich, eine 11-kW-Ladebox bleibt also deutlich unter ihren Möglichkeiten. Andere Elektroautos sind da in allen Belangen überlegen.

Natürlich fährt der UX 300e schön ruhig, wie es sich für ein Elektroauto gehört, alle vier Räder werden angetrieben, der Fahrkomfort geht in Ordnung. Wir kamen auf einen Energiebedarf von im Durchschnitt 23 kWh auf 100 Kilometer, was die gut 200 Kilometer Reichweite ergibt. Offiziell ist der Verbrauch 17,1 kWh.

Lexus vermarktet den UX 300e nur im Leasing. Berechnet mit einem Grundpreis von 47.550 Euro, fallen 399 Euro im Monat an. Vielleicht lassen sich so ein paar Exemplare absetzen.