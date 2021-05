Fernfahrt mit dem E-Auto : Auf der Reise zu Opa Karl

Nummer Eins in Europa: Am Kamener Kreuz entsteht der größte öffentliche Schnellladepark des Kontinents. Bild: EnBW

Immer noch schleppen Elektroautos ihren Reichweiten-Ladezeiten-Nachteil wie einen Mühlstein mit sich herum. 200 bis 400 Kilometer bis zum nächsten Ladestopp mögen für den Regionalverkehr genügen, und zu Hause oder im Büro sollte eine 11-kW-Wallbox präsent sein, mit der so ziemliches jedes Elektroauto über Nacht oder während der Arbeitszeit wieder voll geladen ist. Was aber, wenn es in den Urlaub gehen soll oder auch nur zum Achtzigsten von Opa Karl ins 600 Kilometer entfernte Kiel? Doch zunächst: Wir bleiben für diesen Artikel in Deutschland, elektrische Fahrten ins Ausland sind tatsächlich noch ein Abenteuer. So brauchte ein Freiburger Ehepaar bis in sein Ferienhaus nach Montpellier mit seinem nagelneuen VW ID3 unlängst 26 Stunden für knapp 800 Kilometer, in Ermangelung von funktionsfähigen und schnellen Ladesäulen.

Die deutsche Politik weiß genau um diese Problematik und fördert nicht nur den Kauf eines Elektroautos, sondern auch den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur an den bundesdeutschen Autobahnen. Allein bis Ende 2023 sollen zwei Milliarden Euro für rund 1000 weitere Ladestellen an Autobahnen und in abgelegenen Gebieten ausgegeben werden. In Arbeit ist zurzeit eine Novellierung der Bundesladesäulen-Verordnung, um die es aber noch Streit gibt.

Dabei kann sich schon jetzt die deutsche Ladeinfrastruktur sehen lassen. Zum März 2021 meldete die Bundesnetzagentur 35076 öffentliche Ladepunkte, dazu 5730 mit der Möglichkeit, schnell zu laden. Von schnell spricht man, wenn der Strom mit mehr als 22 kW fließt. Sobald mit mehr als 100kW geladen wird, ist es dann „High Power Charging,“ kurz HPC. Ältere, schnelle Ladestationen bieten nur 50 kW, inzwischen gibt es Ladesäulen, die 150, 175, 300 oder gar 350 kW bieten können, wobei es aber immer darauf ankommt, wie viele Autos gleichzeitig an einer Station hängen, neben weiteren die Abgabeleistung beeinflussenden Faktoren wie die Außentemperatur oder die Temperatur der zu füllenden Batterie. Und das Auto muss so viel verarbeiten können. Auch der neue Porsche Taycan kann maximal „nur“ 270 kW.

Europas größter öffentlicher Schnellladepark

Nun, wer viel auf deutschen Autobahnen unterwegs ist, wird schon gesehen haben, dass es immer mehr Lademöglichkeiten gibt. Und noch sind die Stationen oft verwaist, aber sie sind eine Investition in die Zukunft. Dass sich das Elektroauto langfristig durchsetzt, bezweifelt kaum jemand mehr. An den deutschen Autobahn-Rasthöfen, die fast alle dem Bundesunternehmen Tank und Rast gehören, gibt es zurzeit gut 850 HPC-Stationen an 360 Standorten mit mehr als 1300 Ladepunkten. Vier Energieunternehmen arbeiten mit Tank und Rast zusammen, EON, Ionity, EnBW und E-Wald. Man sei aber offen für weitere Kooperationen, heißt es von Tank und Rast. Einer der neuen Spieler im Markt ist zum Beispiel das holländische Unternehmen Fastend, das in den Niederlanden 105 Stationen betreibt, in Deutschland sind es immerhin 19.

Jedes Unternehmen verspricht, viel zu investieren, und es wird offenbar viel getan. Die EnBW, deren Tätigkeitsfeld sich längst nicht mehr nur auf die Energie in Baden-Württemberg beschränkt, erstellt zurzeit Europas größten öffentlichen Schnellladepark am Kamener Kreuz in Nordrhein-Westfalen. Schon Ende dieses Jahres soll der Flaggschiff-Standort fertig sein, insgesamt entstehen 52 Schnellladepunkte (26 Säulen mit je zwei Anschlüssen) mit einer Leistung von bis zu 300 kW. Je nach Fahrzeug soll so in nur fünf Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite gebunkert werden können. Wie an allen EnBW-Ladepunkten fließt ausschließlich Ökostrom.

Aufladen im Niemandsland

Und schon längst stehen die Säulen nicht mehr einsam und einzeln irgendwo in der hintersten Ecke des Rasthof-Geländes. Die Ladesäulen im neuen Park werden überdacht und beleuchtet. Eine Photovoltaikanlage versorgt den Standort mit einer Leistung von bis zu 120 Kilowatt mit Strom und speist überschüssige Energie in das örtliche Netz ein. Bis 2025 möchte die EnBW bundesweit 2500 Schnellladestandorte betreiben. Das wären dann mehr Standorte, als es bei Deutschlands führenden Mineralölunternehmen jeweils Tankstellen gibt. Die EnBW hat außer Kamen 50 Großstandorte in Arbeit und plant weitere 300 bis 400 kleinere Schnellladestandorte.