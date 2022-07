Aktualisiert am

Fahrbericht My Esel : Auf dem Holzweg

Stahl, Alu und Carbon bilden das Rückgrat der Fahrradindustrie. Dass es auch anders geht, zeigen die Österreicher von My Esel. Deren Rahmen sind nämlich aus Holz.

Holz ist ein eher ungewöhnlicher und doch irgendwie naheliegender Rohstoff für den Rahmenbau. Er ist natürlich, nachhaltig, weil nachwachsend, je nach Art hart im Nehmen, vergleichsweise leicht zu verarbeiten und wächst idealerweise direkt vor der Tür. Auch das Fahrrad hat ein natürlich-nachhaltiges Image, was unter Mobilitätsaspekten fraglos zutrifft, im Produktionsprozess aber mit dem ansonsten schmalen ökologischen Fußabdruck nicht konsequent Schritt halten kann. Die Produktion von Stahl, Alu und Carbon frisst viel Energie und macht Dreck. Hinzu kommen lange Lieferketten aus Asien, die für eine durchwachsene Ökobilanz sorgen.

Genau hier setzt die 2014 gegründete Firma My Esel den hölzernen Hebel an. Das Rohmaterial für die Rahmen – vorwiegend Birke, Pappel, Esche oder Walnuss – stammt aus heimischen Wäldern und wird vor Ort in Oberösterreich verarbeitet. Die Inspiration der beiden Gründer Christoph Fraundorfer und Heinz Mayrhofer stammt aus dem alpinen Wintersport, denn auch moderne Ski tragen im Inneren einen Holzkern, der gleichermaßen für Stabilität, Flexibilität und Dämpfung sorgt.