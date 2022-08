Aktualisiert am

Bewegung an der Basis

Turbo Levo Comp Alloy : Bewegung an der Basis

Aluminiumvorkommen am Taunus: Das Turbo Levo im Feldversuch Bild: Holger Appel

Es tut sich was im lange lahmgelegten Fahrradmarkt. Das angefragte Ausflugsrad von Falter ist bei einem Frankfurter Händler sofort abholbereit. Der auf Specialized konzentrierte Fachhändler 4 Riders im Vorort Kriftel hat wieder Turbo Levos da, das grenzt an ein Wunder. „Wir haben gerade ei­nen Schwung bekommen“, sagt der Verkäufer. Dafür fehle es nun an Gravel Bikes, irgendwas ist halt immer.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor".

Uns interessiert das Levo, ein Maßstab im Bereich der elektrischen Mountainbikes. Specialized hat es im vergangenen Jahr in dritter Generation aufgelegt, wir be­richteten mit einiger Freude. „Gerade wurde die Version Expert für 9300 Euro eingeführt. Es sollen weitere günstigere Modelle folgen“, schloss seinerzeit der Artikel.