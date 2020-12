Fahrbericht VW ID 4 : Der Elektro-Tiguan

Aktualisiert am

Volkswagens Elektrooffensive ist in vollem Gang. Kurz nach dem ID 3 bringen die Wolfsburger mit dem ID 4 ihr zweites vollelektrisches Modell auf den Markt. Das 4,58 Meter lange, stämmige Kompakt-SUV mit kurzen Überhängen übernimmt eine wichtige Rolle im Konzern, soll es doch nicht nur Kunden in Europa, sondern in der ganzen Welt erobern. Die Preise beginnen bei 36.950 Euro, die Förderung darf der Kunde hiervon abziehen.

Bei nahezu gleichem Radstand von 2,77 Meter bietet der ID 4 mindestens so viel Platz wie der um zwölf Zentimeter längere Tiguan Allspace. Knie- und Kopffreiheit auf den drei hinteren Plätzen sind ausgezeichnet, und auch das Gepäckvolumen mit 543 bis maximal 1575 Liter bei vorgeklappten Rücksitzlehnen geht im Elektro-Tiguan in Ordnung. Eine verschiebbare Rückbank hat der ID 4 nicht.