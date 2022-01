Fahrbericht Kia EV6 : Hoch spannend

Das Angebot an vollelektrischen Autos steigt stetig. Inzwischen stehen mehr als sechzig ausschließlich mit Strom betriebene Fahrzeugmodelle zur Wahl. Eine der interessantesten Neuerscheinungen ist aus unserer Sicht der Kia EV6. Das haben auch 61 europäische Fachjournalisten so gesehen und den koreanischen Vollelektriker mit sechs anderen Autos, darunter der technisch eng verwandte Konzernbruder Hyundai Ioniq 5, auf die Finalliste für den Titel zum „Auto des Jahres 2022“ gehievt. Was macht den 4,68 Meter langen Elektro-Crossover besonders?

Zum einen sein optischer Auftritt. Weil der EV6 nicht von einem bestehenden Verbrennermodell abgeleitet ist, konnten sich die Designer austoben. Heraus kam eine exaltierte Erscheinung mit stark gewölbter Motorhaube, coupéhaftem Dach, bündig versenkten, nur bei Bedarf ausfahrenden, leider schlecht zu greifenden Türgriffen und, nun ja, eigenwilligem hohem Heck. Zum anderen hebt sich das bullige Coupé von den meisten Elektromobilen durch seine turboflinke Ladeleistung von bis zu 240 kW ab. Nur Teslas Model 3 sowie die preislich in einer anderen Liga spielenden Porsche Taycan und Audi e-tron GT laden noch schneller. Mit 800 Volt ist die Batteriespannung im Kia EV6 zudem zweimal so hoch wie in den meisten Elektroautos üblich, was bei gleicher Stromstärke doppelte Leistung bedeutet. Nur achtzehn Minuten seien nötig, um den Akku von 10 auf 80 Prozent zu befüllen, verspricht Kia, unter Idealbedingungen, versteht sich.