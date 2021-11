Gravelbike von Urwahn : Fällt aus dem Rahmen

Das Waldwiesel.E des Magdeburger Herstellers Urwahn sieht kurios aus. Wo bei konventionellen Fahrradrahmen das Sattelrohr den Schulterschluss mit Unterrohr und Kettenstrebe am Tretlagergehäuse sucht, klafft an diesem Rahmen eine Lücke. Stattdessen mäandert das Oberrohr mit elegantem Schwung nach unten, nimmt auf kurzem Weg die Sattelstütze auf, biegt erneut ab, teilt sich und mündet an den Ausfallenden. Mit solch einer Formensprache wirkt der Rahmen vor allem im hinteren Teil wie eine Skulptur. Ist das Kunst? Jein, denn einerseits ist das Urwahn eine Augenweide, andererseits haben die Macher den Leitsatz „Form follows function“ keineswegs vergessen.

Dabei überrascht weniger, dass dieses organische Konstrukt funktioniert, sondern vielmehr die Tatsache, dass es sich um einen Stahlrahmen handelt. Während Carbon als Werkstoff längst neue Gestaltungsspielräume eröffnet, erschienen die Möglichkeiten mit Stahl beschränkt. Möglich macht dies erst ein spezielles 3-D-Druckverfahren, bei dem Metallpulver schichtweise aufgebaut und mit einem Laser verschmolzen wird. Auf diese Art fertigt Urwahn die Verbindungselemente des Rahmens. Die geraden Rohre bestehen aus tiefgezogenem CroMo-Stahl. Zusammengefügt werden alle Teile in Handarbeit bei Rotor Bike, einem Rahmenbauer aus Leipzig, in dessen Verantwortung auch das makellose Verschleifen der Verwindungsstellen liegt.