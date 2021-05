Fahrbericht Fiat 500 E Cabrio : Schock verliebt

Fiat baut den 500 einfach noch einmal. Jetzt aber mit Elektroantrieb, was der Lebensfreude in der Stadt arg zuträglich ist. Dann werfen wir auch noch das Dach zurück, offen gesagt: Bravo.

Fiat sollte nur noch Autos bauen, für die es keine Entwicklungszeit gibt und auch kein Budget. Schon vor Jahren schienen in Turin die Lichter auszugehen, dann kam der 500. Aus dem Nichts ein Volltreffer. Seither verkauft er sich ohne Ermüdungserscheinungen, obwohl nur Einfassungen der Rücklichter geändert werden oder ähnlich bahnbrechende Dinge. Irgendwo in dem, was anderenorts Portfolio genannt wird, dümpelt noch ein Tipo herum. Es gibt einen Ducato, der den Markt für Wohnmobile an vorderster Front mobil hält. Aber im Prinzip ist Fiat eine Ein-Modell-Marke. Seit viel zu langer Zeit am Untergang entlangwerkelnd und kürzlich, wir zitieren hier ob der feinfühligen Einsortierung einen österreichischen Kollegen, wie Opel in einem französischen Auffangbecken für verlorene Autokonzerne gelandet. Stellantis heißt die Truppe mit Peugeot und Citroën und Jeep und Alfa und Opel und noch ein paar anderen, und wir hoffen inständig, dass die Skaleneffekte der aus Frankreich zur Humorlosigkeit angeleiteten Controller an diesem knuddeligen Kultauto vorbeiziehen. Nun also elektrisch, deshalb 500 E.

Der schaut aus wie der 500, wegen E aber ist er von Grund auf neu konstruiert. Wer beide nebeneinander sieht, traut seinen getäuschten Augen kaum, die elektrische Variante ist deutlich stämmiger. Den aus der Hüfte geschossenen Herzensbrecher gibt es geschlossen mit zwei Türen oder zur besseren Erreichbarkeit der hinteren Plätze mit einer zusätzlichen halben Tür auf der Beifahrerseite. Und es gibt ihn als Cabriolet, also als eines mit Faltdach, so wie bisher im 500 schon, was dem Erfolg keinen Abbruch getan hat.